Capodanno in musica 2023 è il consueto appuntamento in onda il 31 dicembre, in prima serata, su Canale 5, in diretta. Quest’anno l’appuntamento sarà da Genova e, alla conduzione, ritroveremo Federica Panicucci. Lo show si terrà in piazza De Ferrari e inizierà subito al termine del messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Queste le parole della conduttrice, in vista dell’impegno tradizionale di fine anno:

Sono molto felice di essere alla guida per il quinto anno consecutivo di un evento così importante e istituzionale per Canale5 come Capodanno in musica. Poter entrare nelle case degli italiani e tenere loro compagnia in una serata di festa come quella dell’ultimo dell’anno mi riempie di gioia. Faremo festa con i nomi più amati della musica italiana cercando di accontentare tutti, genitori e figli, con canzoni che hanno fatto da colonna sonora alla nostra vita e le hit più in voga del momento. Sono felice di incontrare quest’anno gli amici liguri e dalla meravigliosa piazza De Ferrari a Genova prenderà vita una grande serata di spettacolo per salutare il 2022 con l’augurio che il 2023 possa davvero essere migliore di quello trascorso. Vi aspettiamo!”

Capodanno in musica 2023, cantanti ospiti, cast

Patty Pravo, Anna Tatangelo, i Gemelli Diversi, Annalisa, Roby Facchinetti, The Kolors, Rocco Hunt, Baby K, Luigi Strangis, i Mamacita, Ivana Spagna, i Follya, Big Boy, Fabio Rovazzi, Gionny Scandal, Blind, Riccardo Fogli, Riki, Fausto Leali ed Erwin.

A loro si aggiungeranno anche Angelina Mango, Cricca e la ballerina Rita Pompili. Sono loro, infatti, ad aver vinto la sfida e la classifica di Amici 2022 di dicembre per essere tra gli ospiti di Capodanno 2023. Assisteremo anche alle esibizioni di Boomdabash, Rkomi, La Rappresentante di Lista e Gigi D’Alessio, invece, in collegamento dalle piazze di Bari e Matera.

Capodanno in musica 2023 in diretta da Genova

Nelle precedenti edizioni, lo show si è tenuto all’Unipol Arena di Bologna e tre volte a Bari (due volte a Piazza della Libertà e una volta, l’anno scorso, al Teatro Petruzzelli). Anche l’edizione dell’anno scorso avrebbe dovuto svolgersi a Piazza della Libertà ma la location è stata cambiata a causa della crescita di contagi da COVID-19.

Dove vederlo in diretta tv e streaming

Sarà possibile seguire la diretta in tv su Canale 5 e in streaming su Mediasetplay.it

Il concerto potrà essere seguito anche in radio, sulle frequenze di Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno e Radio Piterpan.