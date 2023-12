Ecco il cast de L’anno che verrà, il programma in onda su Rai 1 domenica 31 dicembre per festeggiare Capodanno 2024

Capodanno 2024, L’anno che verrà in diretta su Rai 1, cantanti e ospiti a Crotone

Capodanno 2024 in diretta, domenica 31 dicembre, su Rai 1, con il consueto appuntamento con “L’anno che verrà”, condotto da Amadeus, per salutare il 2023 e abbracciare l’inizio del nuovo anno, con il consueto conto alla rovescia e i numerosi ospiti presenti a Crotone. Ecco tutte le anticipazioni e le informazioni sull’evento tv imperdibile per il classico countdown.

Quest’anno saranno la Calabria, e in particolare Crotone, ad ospitare il Capodanno di Rai 1, una produzione della Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con la Regione Calabria e la Fondazione Film Commission della Calabria. Dalla Calabria, terra straordinaria, territorio che anno dopo anno conquista attenzione anche oltre confine per la sua bellezza, il pubblico di Rai 1, dalla suggestiva e centralissima Piazza Pitagora, sarà invitato a trascorrere il 31 dicembre all’insegna del divertimento, della serenità e dell’allegria.

L’anno che verrà, Capodanno 2024: ospiti

Il programma, condotto per la nona volta consecutiva da Amadeus, vedrà sul palco un nutrito e variegato gruppo di artisti: Annalisa, Paola&Chiara, I Ricchi e Poveri, Il Volo, Sangiovanni, Nino Frassica, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Dargen D’Amico, Gli Autogol, Maninni, Romina Power e Yari Carrisi, e tanti altri amici.

Gli artisti saranno accompagnati da una big band diretta dal Maestro Stefano Palatresi che suonerà dal vivo i più grandi successi del presente e del passato. Presente anche un vivace corpo di ballo che renderà ancora più suggestiva ed emozionante l’atmosfera. La Scena è di Marco Calzavara. La regia è di Stefano Mignucci.

In questo ideale “tempo senza tempo” che è il Capodanno, “L’Anno che Verrà” vuole essere soprattutto una festa capace di unire generazioni diverse attraverso l’emozione della musica e dei ricordi.

Dove vederlo in diretta tv e streaming

Sarà possibile seguire L’anno che verrà in diretta su Rai 1 dalle 21, dopo il Messaggio a Reti Unificate del Presidente della Repubblica. Per chi volesse, anche in streaming sul sito Raiplay.it