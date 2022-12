Capodanno 2023 sarà festeggiato, in diretta su Rai 1, come ormai tradizione da anni, con lo show L’anno che verrà, condotto da Amadeus (al timone del programma dal 2015). Dopo il consueto Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inizierà il live con numerosi ospiti e tanta musica (inclusi alcuni partecipanti al Festival di Sanremo 2023). A seguire tutte le informazioni sull’evento che, quest’anno, si terrà a Perugia.

L’anno che verrà, Rai 1, diretta, cantanti ospiti

Sono numerosi i cantanti ospiti annunciati in questi giorni. Tra i nomi vi riportiamo quelli di Umberto Tozzi, Iva Zanicchi, Raf, i Ricchi e Poveri, Dargen D’Amico, Nek, Piero Pelù, Mr Rain, Noemi, Donatella Rettore, Modà, Francesco Renga, LDA, Matia Bazar, Sandy Marton, Tracy Spencer. Dall’Umbria, territorio che anno dopo anno conquista attenzione anche oltre confine per la sua bellezza, anche stavolta il pubblico sarà accompagnato e invitato a trascorrere il 31 dicembre all’insegna del divertimento, della serenità e dell’allegria. Lo scorso anno, fu protagonista la città di Terni, con il suo paesaggio straordinario circondato da boschi, borghi e da posti unici al mondo come la Cascata delle Marmore, con la sua storia e le sue tradizioni. Quest’anno, invece, alle 21 circa, non appena terminato il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Perugia ospiterà per oltre quattro ore una kermesse che metterà assieme grandi ospiti, sorprese e tanta musica.

Insieme ai cantanti ospiti annunciati, saranno presenti anche Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli , tra i protagonisti dell’ultima fortunata edizione di Tale e Quale Show. Sul palco, accanto ad Amadeus, salirà anche -in diverse occasioni- Nino Frassica che ha già partecipato a diverse edizioni del programma di fine anno. Nel 2020 e 2021, infatti, è stato presente tra i vari ospiti in scaletta. Nell edizioni del 2014-2015, invece, ha condotto insieme a Flavio Insinna, prima dell’arrivo di Amadeus al timone dello show di fine anno.

L’anno che verrà 2023, biglietti

Non sono disponibili biglietti per l’evento che si terrà a Perugia. Come sottolineato, lo show sarà interamente gratuito, senza prenotazione. Sarà gestito sotto il profilo dell’ordine pubblico e la sicurezza da tutte le forze di polizia. I volontari della protezione civile garantiranno l’assistenza al pubblico. All’area “evento” contingentata, a partire dalle 12 circa del 31 dicembre, sarà possibile entrare solo da piazza Italia ove saranno presenti tre punti di accesso: tutti i varchi saranno presidiati da personale di servizio che effettuerà i controlli per il rispetto delle normative sulla sicurezza. (clicca qui per tutte le informazioni)

Dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire L’anno che verrà a partire dalle 21 circa su Rai 1 e in streaming su Raiplay.