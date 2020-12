Sarà un 31 dicembre 2020 totalmente diverso da quelli vissuti fino ad oggi. Tra coprifuoco dalle 22 alle 7, limiti di spostamento e di incontrare persone, in molte sui social si stanno domandando quale outift scegliere tra pigiama e tuta per festeggiare l’inizio del 2021. Se su Rai Uno vi abbiamo parlato dell’evento consueto “L’anno che verrà” condotto da Amadeus (con Arisa e Annalisa nel cast), ecco l’evento organizzato dal comune di Roma per Capodanno 2021. Non essendoci la possibilità di un evento dal vivo, ecco la proposta culturale che accompagnerà la Capitale (e tutti quelli interessati) verso un nuovo inizio (che mai vorremmo più forte di oggi): Oltre Tutto.

E’ questo il titolo dell’evento, descritto così sul sito ufficiale:

Un’esperienza da vivere unicamente in digitale, ma fatta di emozioni reali. Tra performance artistiche e musicali, e spettacolari installazioni, OLTRE TUTTO sarà il modo per immaginare nuovi futuri, al plurale, oltre quest’anno anomalo e complesso. OLTRE TUTTO.

Dalle 22, sulla pagina Facebook Culture Roma e su questo sito, sarà possibile seguire l’intervento in streaming di numerosi artisti.

Molti i nomi di coloro che hanno aderito a questa serata speciale: Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo, Carl Brave, Elodie, Diodato, Adriana Ferreira, Gemitaiz, Augusta Giraldi, Gianna Nannini, Tim Etchells, Alfredo Pirri, Tomàs Saraceno, Francesco Bruni, Chiara Caselli, Mauro Covacich, Fratelli D’Innocenzo, Radio India, Maria Giovanna Luini, Michela Murgia, Sandra Savaglio, Igiaba Scego e Chiara Valerio.

Nei dettagli, Diodato sarà in concerto da Palatino, Gemitaiz dall’Ara Pacis, Manuel Agnelli dal Palazzo Braschi, Carl Brave da Palazzo Rhinoceros, Elodie dal Tabularium e Gianna Nannini, invece, dal Laboratorio di Scenografia del Teatro dell’Opera.

L’evento, come anticipato, avrà inizio alle 22 e accompagnerà coloro che vorranno seguirlo in streaming, fino all’anno nuovo, tra letture, esibizioni, riflessioni e concerti in streaming, mai tornati di moda come quest’anno per ovvie esigenze e necessità. In attesa che il 2021 possa esaudire il ritorno alla normalità di tutti quanti…