Caparezza stasera, 12 agosto 2022, si esibirà a Brescia con una nuova tappa del suo “Exuvia Tour“. Siamo arrivati agli ultimi appuntamenti live di questa estate: l’ultima tappa, infatti, è prevista per domani, 13 agosto, a Majano (Ud). Il cantautore, durante il concerto, interpreterà i brani presenti nel suo disco Exuvia e alcuni grandi successi (da “Fuori dal tunnel” a “Vieni a ballare in Puglia”). Qui sotto potete leggere tutte le informazioni e anticipazioni, dai biglietti disponibili alla scaletta del concerto.

Caparezza, Brescia, 12 agosto 2022, Biglietti

Il concerto di Caparezza, questa sera, a Brescia, è sold out. Non ci sono più biglietti disponibili per il live.

Caparezza, Brescia, 12 agosto 2022, Scaletta concerto

Canthology

Fugadà

Larsen

Campione dei novanta

Contronatura

Mica Van Gogh

Eyes Wide Shut

Una chiave

Il mondo dopo Lewis Carroll

Goodbye Malinconia

China Town

La certa

El sendero

Ghost Memo (Skit)

Come Pripyat

Vengo dalla Luna

Abiura di me

Zeit!

La scelta

Ti fa stare bene

Exuvia

Vieni a ballare in Puglia

Fuori dal tunnel

Eterno paradosso

Caparezza, l’Exuvia Tour estate 2022, dichiarazioni e anticipazioni

Caparezza, prima della partenza del tour, aveva espresso l’entusiasmo di poter tornare ad esibirsi dal vivo, dopo quasi due anni di stop obbligato a causa della pandemia di Covid-19:

Mi conoscete e sapete quanto siano importanti i live per me, sapete quanto lavoro ci sia dietro i miei spettacoli e quanto sia frustrante rimandare un tour di mese in mese. Quest’estate sarà pertanto l’unica occasione per partecipare al tour e buttarci alle spalle mesi di indecisioni e tentennamenti indipendenti dalle nostre volontà

E sulla scenografia ha anticipato:

Ci sono degli “oggettoni”, che rappresentano gli animali, gli abitanti di questa foresta mentale, la mia selva di capelli. Tutto il disco ha questa ambientazione, e gli animali sono veicolo per trasmettere meglio il contenuto dei miei testi… Mi rapporto con una mantide religiosa alta 3 metri, serpenti lunghissimi, venero il dio cicala, dio del cambiamento. Da grande amante dei fumetti tendo molto a mescolare realtà e fantasia