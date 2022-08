Procede il tour estivo di Caparezza con una nuova data in calendario. a Lecce, mercoledì 3 agosto 2022. Il cantautore sta attraversando l’Italia con le date del suo “Exuvia Estate 2022”. Al termine dei live in programma, si dedicherà al nuovo disco che sarà promosse con ulteriori concerti, come confermato dallo stesso artista. Sono state smentite, nelle settimane scorse, le voci che parlavano di un addio alle scene da parte di Caparezza che, invece, continuerà con da programma i suoi concerti e i prossimi live legati ai successivi lavori in studio.

Parlando del suo imminente live, ecco cosa ha dichiarato alla Gazzetta del Mezzogiorno, in merito all’emozione del tornare ad esibirsi finalmente davanti al pubblico:

“Sorprendente. Erano quattro anni che non facevo un tour, e in un periodo così lungo la musica è cambiata parecchio, faccio fatica a riconoscermi nello stato attuale delle cose. Non pensavo avrei trovato ancora qualcuno disposto ad ascoltarmi è un plebiscito che fa sempre molto piacere”

Sulla scenografia, ha anticipato:

Ci sono degli “oggettoni”, che rappresentano gli animali, gli abitanti di questa foresta mentale, la mia selva di capelli. Tutto il disco ha questa ambientazione, e gli animali sono veicolo per trasmettere meglio il contenuto dei miei testi… Mi rapporto con una mantide religiosa alta 3 metri, serpenti lunghissimi, venero il dio cicala, dio del cambiamento. Da grande amante dei fumetti tendo molto a mescolare realtà e fantasia

Qui sotto potete trovare tutte le informazioni sul concerto di Caparezza a Lecce, in data 3 agosto 2022, dai biglietti disponibili alla scaletta delle canzoni.

Caparezza, Lecce, 3 agosto 2022, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Caparezza, a Lecce, mercoledì 3 agosto 2022. Il prezzo è di 39 euro, posto unico. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Caparezza, Lecce, 3 agosto 2022, Scaletta concerto

Il concerto di Caparezza si terrà a Piazza Palio Live, a Lecce, e inizierà alle 21.30. Per quanto riguarda le indicazioni, i bus che fermano in quella zona sono il 15 e il 32.

Canthology

Fugadà

Larsen

Campione dei novanta

Contronatura

Mica Van Gogh

Eyes Wide Shut

Una chiave

Il mondo dopo Lewis Carroll

Goodbye Malinconia

China Town

La certa

El sendero

Ghost Memo (Skit)

Come Pripyat

Vengo dalla Luna

Abiura di me

Zeit!

La scelta

Ti fa stare bene

Exuvia

Vieni a ballare in Puglia

Fuori dal tunnel

Eterno paradosso