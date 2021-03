“Mis manos” è il tuto del nuovo album di Camilo, cantautore nominato ai Grammy Awards 2021. Nella sua carriera ha vinto 1 Latin Grammy Award ed è stato nominato 7 volte ai Latin Grammy Awards, ottenendo oltre 10 miliardi di stream in tutto il mondo.

Dopo il successo dell’album di debutto “Por Primera Vez”, che contiene le hit internazionali “Tutu” con Pedro Capó e Shakira, “Favorito” e altri successi radiofonici che hanno raggiunto la vetta delle classifiche, il già vincitore di 1 Latin Grammy e candidato ai Grammy Awards 2021, è tornato con 11 nuove tracce che mostrano tutte le sfumature della sua personalità.

Ecco le parole

“L’intero album è stato scritto, prodotto, registrato e curato da me. Ogni giorno sono sempre più convinto che Dio mi abbia creato con uno scopo e un’intenzione, e se sono stato creato a sua immagine e somiglianza, Lui si presenta a me sotto forma di creatività e intuizione. Le mie mani diventano un veicolo per trasformare tutto in canzoni”