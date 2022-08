Dal 5 agosto, è disponibile il nuovo album di Calvin Harris, dal titolo Funk Wav Bounces vol. 2, sesto album di inediti del produttore scozzese.

L’album, seguito del precedente Funk Wav Bounces vol. 1, è stato anticipato da una serie di singoli pubblicati negli ultimi mesi: Potion, singolo che vede la partecipazione di Dua Lipa e Young Thug, New Money, singolo realizzato in collaborazione con 21 Savage, e il recente Stay With Me, per il quale Calvin Harris ha collaborato con Justin Timberlake, Halsey e Pharrell Williams.

Stay With Me, questa settimana, ha raggiunto la Top 30 dei brani più passati in radio in Italia mentre Potion ha superato quota 100 milioni di stream, 20 milioni di visualizzazioni su YouTube ed è entrata nella Top 20 della classifica mondiale di Spotify e nella Top 25 dell’airplay radiofonico italiano.

Il singolo di lancio dell’album, invece, è New to You, pubblicato lo scorso 29 luglio, che vede la partecipazione delle cantanti Normani e Tinashe e del rapper Offset.

Oltre agli artisti già citati, hanno lavorato all’album anche Stefflon Don, Chlöe, Charlie Puth, Pusha T, Shenseea, Lil Durk, 6lack, Coi Leray, Busta Rhymes, Donae’O, Latto, Swae Lee, Jorja Smith e Snoop Dogg.

Calvin Harris – Funk Wav Bounces vol. 2: tracklist

1. Intro

2. New Money feat. 21 Savage

3. Potion feat. Dua Lipa & Young Thug

4. Woman Of The Year feat. Stefflon Don, Chloe, Coi Leray

5. Obsessed feat. Charlie Puth & Shenseea

6. New To You feat. Normani, Tinashe, Offset

7. Ready Or Not feat. Busta Rhymes

8. Stay With Me feat. Justin Timberlake, Halsey, Pharrell

9. Stay With Me (Part 2) feat. Justin Timberlake, Halsey, Pharrell

10. Somebody Else feat. Jorja Smith & Lil Durk

11. Nothing More To Say feat. 6lack & Donae’o

12. Live My Best Life feat. Snoop Dogg & Latto

13. Lean On Me feat. Swae Lee

14. Day One feat. Pharrell & Pusha T