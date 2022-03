Cadere Volare di Sangiovanni è in pre-ordine in CD e vinile autografati

Dopo un EP che ha macinato record su record e una schiera di fan che tantissimi artisti più navigati non possono neanche sognarsi, Sangiovanni sta per rilasciare il primo vero album in studio, Cadere volare, anticipato dal successo di Sanremo 2022 “Farfalle” e da “Cielo dammi la luna“, uscito invece pochi giorni fa.

Il giovane cantante e rapper vicentino ci ha già regalato tantissimi singoli di successo in questi ultimi due anni e con Cadere Volare è pronto a continuare la scalata veloce verso la consacrazione definitiva.

La cover ufficiale di Cadere Volare di Sangiovanni

La trackslist ufficiale di Cadere Volare è ancora avvolta dal mistero. Non sappiamo ancora quante tracce conterrà oltre alle due già rilasciate, né se ci saranno collaborazioni importanti. Quello che sappiamo, al momento, arriva dalle parole dello stesso Sangiovanni, che ha così annunciato l’arrivo del primo disco di inediti:

Ho capito che la mia forza sta nella leggerezza con cui comunico la fragilità. Io sono questo, alti e bassi, giorni alterni, cadere volare.

Tutte le edizioni di Cadere Volare già in pre-ordine

Cadere Volare di Sangiovanni sarà disponibile dall'8 aprile 2022

