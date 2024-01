Inaspettatamente, ecco oggi arrivare lo scontro social che non ti aspetti: Bugo VS Lazza. I due cantanti hanno iniziato una querelle via X dopo uno sfogo del cantautore di qualche giorno fa:

“E arriva l’ennesimo rapper di merd@ che mi ci cita per acchiappare due views in più, come fecero Salmo Fibra Lazza. Io non scappo come Bugo, Bugo di cul0 e altre frasette da prima elementare. Minchia ma la mamma vi ha dato il latte o siete scemi proprio di natura?! Fate pure i fighetti adesso ma un giorno vi sveglierete sommersi nella vostra merd@ e rideremo noi. Ciuccialatte”

E oggi, pochi giorni dopo – le parole di Bugo sono del 13 gennaio – ecco arrivare la replica di Lazza con la puntuale citazione che non poteva mancare (!):

Mamma mia Bugo, che succede? (Cit)

Ma poi che insulto è “CIUCCIALATTE” Mangiatela un emozione ogni tanto.

Poteva finire così, invece ecco arrivare Bugo a sottolineare prima un errore grammaticale del rapper e poi a criticare la risposta:

Ue coda di paglia mangiatela un emozione (senza apostrofo mi raccomando) è perfetta come frasetta diario smemoranda dai pensaci hai un futuro

Commento che ha fatto continuare lo scontro virtuale con la risposta di Lazza:

Ma tu veramente hai deciso di firmarti una figura di merda?

Bugo, per me sei un artista emergente, di cosa dobbiamo parlare? È già tanto che qualcuno ha fatto la beneficienza di nominarti, altro che due click in più.

Fai un sorriso che tra poco esplodi.

A quel punto, ecco l’altra replica di Bugo:

Vedi che hai la coda di paglia? io voglio essere per sempre un artista emergente per non diventare proprio come quelli come te che si sentono arrivati. E pensare che mi sei anche simpatico ma amen buona carriera forza Juve 🤍🖤😜

Tutto finito? Anche no perché arriva un altro commento dell’interprete di “Cenere”:

Certo mo fai il paracul0, dopo aver detto “Rapper di merda, scemi, fighetti ecc.” improvvisamente ora sono simpatico. Fammi un favore va

L’ultima parola è stata – al momento? – quella di Bugo che ha ribadito il suo pensiero, frecciatina inclusa:

Si è vero mi sei sempre stato simpatico però sei un rapper di merda, dai buona vita ah dimenticavo ti saluta Fedez 🤓

Il tutto, a quanto pare, sarebbe nato da da un brano del 2022, contenuto nell’album Botox di Night Skinny. Si tratta di BTX Posse con il passaggio “Quando entro, dici: “Che succede?”, però, bro, non sono Bugo”.