Bryan Adams si esibirà questa sera, 5 dicembre 2022, a Conegliano (Trevisto) in concerto. È finita l’attesa per il live alla Zoppas Arena di Conegliano, nel concerto organizzato da DuePunti Eventi. A seguire potete leggere tutte le informazioni sulla scaletta del concerto e sui biglietti disponibili.

Bryan Adams, gli ultimi successi del cantautore

Quarant’anni di carriera, 14 album che sono impressi nella memoria di più generazioni, prima posizione in classifica in 40 Paesi nel mondo, e poi ancora 3 Academy Award nomination, 5 Golden Globe nomination, 1 Grammy Award: Bryan Adams torna dal vivo dopo l’uscita, a marzo, del suo album “So Happy It Hurts” (BMG). Si tratta del quindicesimo album in studio di Bryan Adams e contiene 12 brani di cui è autore. La pubblicazione è arrivata dopo il successo di “Shine a Light” (2019), con il quale ha debuttato al numero uno delle classifiche degli album nel marzo del 2019 e che contiene l’omonimo singolo con Ed Sheeran e un duetto con Jennifer Lopez. Ecco le parole del cantautore:

“La pandemia e il lockdown ci hanno mostrato come la libertà di essere spontanei può essere negata. All’improvviso tutti i tour si sono dovuti fermare, nessuno poteva salire in macchina e partire. “So Happy It Hurts” parla di libertà, autonomia, spontaneità e del brivido di correre su una strada senza barriere. L’album affronta molte parti effimere della vita, che però sono davvero il segreto della felicità, soprattutto la connessione umana”

Conosciuto in tutto il mondo per i suoi brani di successo, il suo brano “(Everything I Do) I Do It For You” è uno dei singoli più venduti al mondo ed è rimasto in testa alla classifica dei singoli in Gran Bretagna per 16 settimane di seguito. Grazie agli album “Cuts Like a Knife” e “Reckless” degli anni ‘80 Adams divenne un punto di riferimento della musica pop in Canada e negli Stati Uniti, ma sono stati gli anni ‘90 a consacrarlo definitivamente al successo internazionale: l’album “Waking Up the Neighbours” infatti ebbe risonanza mondiale e nel 1993, con la sua prima raccolta “So Far So Good”, nella quale presentò in anteprima il suo nuovo singolo “Please Forgive Me”, riuscì a conquistare le prime posizioni nelle classifiche di mezzo mondo.

Bryan Adams, Conegliano, 5 dicembre 2022, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Bryan Adams a Conegliano (Treviso) in programma lunedì 5 dicembre 2022. Si parte dai 49.50 per il posto in piedi fino agli 86, 50 della Tribuna centrale. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Bryan Adams, Conegliano, 5 dicembre 2022, la scaletta del concerto

Kick Ass

Can’t Stop This Thing We Started

Somebody

One Night Love Affair

Shine a Light

Heaven

Go Down Rockin’

It’s Only Love

You Belong to Me

I’ve Been Looking for You / Blue Suede Shoes

The Only Thing That Looks Good on Me Is You

Here I Am

When You’re Gone

(Everything I Do) I Do It for You

Back to You

18 Til I die

Summer of ’69

Always Have, Always Will

Kids Wanna Rock

Heat of the Night

Please Forgive Me

Cuts Like a Knife

So Happy It Hurts

Run to You

Can’t Take My Eyes Off You (Frankie Valli cover)

Straight From the Heart

All for Love

Christmas Time