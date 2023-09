Bruce Springsteen, tour 2023 rinviato per motivi di salute

Bruce Springsteen ha ufficialmente rinviato tutte le date del suo prossimo tour del 2023 con la E Street Band, citando -come causa- la sua continua battaglia contro l’ulcera peptica. Il mese scorso, il cantante aveva cancellato due concerti proprio per questioni di salute. In seguito, tre settimane dopo, tutte le date del tour sono state posticipate quando gli è stata diagnosticata un’ulcera peptica. Oggi (28 settembre), una dichiarazione condivisa sugli account dei social media di Springsteen ha confermato che anche le date previste fino a dicembre saranno riprogrammate per il 2024.

Bruce Springsteen, tour 2023 rinviato

“Bruce Springsteen ha continuato a riprendersi costantemente dall’ulcera peptica nelle ultime settimane e continuerà il trattamento per il resto dell’anno su consiglio del medico. Con questo in mente, e per estrema cautela, tutte le rimanenti date del tour del 2023 per Bruce Springsteen e The E Street Band saranno posticipate al 2024. Le date riprogrammate per ciascuno degli spettacoli del 2023, compresi quelli posticipati all’inizio di questo mese, saranno annunciate la prossima settimana e si svolgeranno tutti nelle sedi originariamente previste. Quando verranno annunciate le nuove date del 2024, coloro che non potranno partecipare alla nuova data e che hanno acquistato i biglietti tramite le società di biglietteria ufficiali hanno 30 giorni per richiedere un rimborso. Tutti i biglietti per gli spettacoli posticipati rimarranno validi per le date appena annunciate.

Springsteen ha detto: “Grazie a tutti i miei amici e fan per i vostri auguri, incoraggiamento e supporto. Sono in via di guarigione e non vedo l’ora di vedervi l’anno prossimo.”

L’ultimo spettacolo di Springsteen prima dei rinvii ha avuto luogo il 3 settembre al MetLife Stadium di East Rutherford, situato nel suo nativo New Jersey.

In queste ore, invece, ecco arrivare la conferma del rinvio di tutte le date in programma, recuperate direttamente nel 2024, per avere il tempo di ristabilirsi al meglio e non rischiare ulteriori posticipi.