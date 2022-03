Brividi è il brano che Blanco e Mahmood porteranno in gara all’Eurovision Song Contest 2022 che, quest’anno, si terrà a Torino, dopo la vittoria dei Maneskin con Zitti e Buoni nella precedente edizione. La finale è prevista il 14 maggio prossimo quando i due, vincitori di Sanremo 2022, interpreteranno la canzone. Brividi ha conquistato tutti sia nelle radio che nelle vendite, restando da settimane e settimane salda al primo posto nella classifica dei singoli più venduti. Ma, in queste ore, è diventato virale il video della reinterpretazione del brano da parte di… Topo Gigio e Valerio Lundini.

Durante la prima puntata di “Una pezza di Lundini“, ecco il duetto geniale tra il conduttore e… Topo Gigio. Inutile sottolineare come sia diventato, da subito, imperdibile. E potevamo non farvelo vedere?

“Che mi mordi la pelle con i tuoi occhi da vipera e tu…”. Io, in quel pezzo di Brividi, sono scoppiato a ridere, scusate.

Ho sognato di volare con te

Su una bici di diamanti

Mi hai detto, “Sei cambiato

Non vedo più la luce nei tuoi occhi”

La tua paura cos’è?

Un mare dove non tocchi mai

Anche se il sesso non è

La via di fuga dal fondo

Dai, non scappare da qui

Non lasciarmi così

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Tu, che mi svegli il mattino

Tu, che sporchi il letto di vino

Tu, che mi mordi la pelle

Con i tuoi occhi da vipera

E tu, sei il contrario di un angelo

E tu, sei come un pugile all’angolo

E tu scappi da qui, mi lasci così

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Dimmi che non ho ragione

E vivo dentro una prigione

E provo a restarti vicino

Ma scusa se poi mando tutto a puttane e

Non so dirti ciò che provo, è un mio limite

Per un “ti amo” ho mischiato droghe e lacrime

Questo veleno che ci sputiamo ogni giorno

Io non lo voglio più addosso

Lo vedi, sono qui

Su una bici di diamanti, uno fra tanti

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi