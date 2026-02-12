Britney Spears vende i diritti del suo catalogo musicale | Un business da 200 milioni di dollari

Ooops, she did it again. Britney Spears ha venduto i diritti dell’intero catalogo musicale a Primary Wave per circa 200 milioni di dollari. La vendita include hit come Baby One More Time e Toxic. La cifra al momento è ipotizzata da fonti autorevoli, ma non ancora confermata dalla diretta interessata

Partiamo dalle certezze e dunque dalle notizie confermate. Britney Spears ha venduto i diritti del suo intero catalogo musicale, dagli esordi alle ultime pubblicazioni. La popstar 44enne avrebbe ceduto i diritti della sua discografia all’editore musicale indipendente Primary Wave lo scorso 30 dicembre per una cifra stimata, ma non confermata, che dovrebbe aggirarsi attorno ai 200 milioni di dollari.

Britney Spears, accordo milionario

L’accordo include tutti i brani che hanno segnato la carriera della cantante, e dunque da Baby One More Time a Oops!… I Did It Again, da Toxic a Gimme More. Primary Wave non ha risposto immediatamente alle richieste di commento mentre i rappresentanti di Spears hanno preferito non rilasciare dichiarazioni.

Britney Spears è una delle artiste femminili di maggior successo nella storia della musica, con oltre 150 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Il suo catalogo comprende nove album in studio pubblicati dal suo debutto nel 1999 che rimane a oggi il suo successo commerciale più clamoroso.

La vendita arriva dopo anni particolarmente difficili per la cantante, che nel 2021 ha posto fine a una tutela legale durata 13 anni gestita dal padre. Nel suo memoir del 2023, The Woman in Me, uno dei grandi casi letterari dell’anno, Britney aveva raccontato le difficoltà vissute sotto questa tutela che l’avevano portata a interrompere ogni rapporto con il padre fino alla decisione del tribunale.

Il trend delle vendite dei cataloghi

Nel gennaio 2024, la cantante aveva dichiarato che non sarebbe mai tornata nell’industria musicale in modo stabile e funzionale. La sua ultima canzone è stata un duetto pubblicato con Elton John nel 2022.

Primary Wave, fondata 20 anni fa dall’executive musicale Lawrence Mestel, ha acquisito nel tempo i diritti anche dei cataloghi di artisti del calibro di Stevie Nicks (Fleetwood Mac) Notorious BIG, Prince e Whitney Houston investendo centinaia di milioni di dollari in questa procedura che ha portato l’azienda a occupare un ruolo leader nel settore delle edizioni musicali.

I dettagli precisi della vendita e il prezzo esatto del catalogo di Spears non sono stati resi pubblici, ma seguono un trend che ha visto altri artisti di alto profilo cedere i propri diritti musicali. Bruce Springsteen ha venduto il suo catalogo a Sony nel 2021 per 500 milioni di dollari, mentre Justin Bieber avrebbe firmato un accordo da 200 milioni con Hipgnosis Songs Capital nel 2023. Anche Justin Timberlake e Shakira hanno recentemente venduto i loro cataloghi per cifre importanti ma non confermate.

Britney Spears, un capitolo che si chiude

La vendita rappresenta un ulteriore capitolo nella complessa storia personale e professionale di Britney Spears, che continua a essere al centro dell’attenzione mediatica. Il suo ex marito, il ballerino Kevin Federline ha pubblicato il proprio memoir, You Thought You Knew, alla fine del 2025, aggiungendo un’altra voce alle narrazioni sulla vita della popstar per rivelare alcuni aspetti segreti del loro rapporto senza tuttavia lontanamente toccare l’enorme successo del libro della popstar.