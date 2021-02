Nemmeno Britney Spears è esente dagli attacchi immancabili di haters e critici. Ancora di più, come personaggio pubblico, è sotto l’occhio dei riflettori e dell’attenzione. Oltre ai fan che dispiegano le loro energia per la missione di renderla finalmente libera dal controllo del padre (con il movimento #FreeBritney) ci sono anche i cosiddetti leoni da tastiera che lesinano battute o commenti poco delicati. Non molto tempo fa, alcuni video della popstar mentre ballava, serena, davanti a un albero di Natale, sono stati giudicati strani, fuori luogo e non pochi hanno ironizzato e criticato il comportamento della cantante.

Nelle scorse ore, però, è stata la stessa Britney a prendere parole e lo ha fatto sempre attraverso Instagram, pubblicando un suo selfie accompagnato da una riflessione:

“Sto cercando di imparare a usare la tecnologia in questa generazione guidata dalla tecnologia … ma ad essere totalmente onesto con voi… non la sopporto 😂😂😂 !!! Quindi … se i miei post non sono perfetti … Lo faccio per divertimento !!!! Se pensi che dovrei sembrare come se fossi sulla copertina di una rivista quando ballo …. scusa non accadrà 💃🏼🙊😂 !!!! “

La risposta sembra essere in reazione a un video di un minuto che lei stessa aveva pubblicato la scorsa settimana, che la mostrava mentre ballava “Holy Grail”, un precedente successo del suo ex fidanzato Justin Timberlake e del rapper Jay-Z.

Quella clip ha collezionato centinaia di migliaia di Mi piace su Instagram ma ha anche raccolto molta attenzione negativa, con alcuni che commentavano le azioni della Spears come “non normali” e molti altri che si chiedevano perché il suo albero di Natale fosse ancora nel suo salotto.

Poco dopo, ecco un altro video accompagnato dal pensiero:

“A volte devi solo divertirti un po’ 🤪 … e per me è divertente ballare in questo modo !!!!! Lo consiglio vivamente a chiunque abbia bisogno di aggiungere un po’ più di mojo nella loro giornata … o come lo chiamano 😂 💋💋💋 !!!!

Infine, il post di cui vi abbiamo parlato a inizio post. Ma se #FreeBritney deve (giustamente) essere, che sia libera anche sui suoi social di pubblicare ciò che vuole. No?