I fan e i collezionisti degli album e dei lavori di Britney Spears probabilmente non si faranno sfuggire questa occasione. Il 4 dicembre 2020, uscirà un vinile versione deluxe che comprenderà tutte le tracce di “Glory“, l’ultimo album della popstar, i remix di Mood Ring e due brani inediti mai rilasciati. Uno di questi, probabilmente, è proprio “Swimming in the stars“, in streaming da oggi e disponibile, in esclusiva, in vinile, per Urban Outfitters.

Con la produzione di Dan Brook e Matthew Koma, Swimming in the stars è una electro ballad che ha entusiasmato i fan dell’artista e del pop. Un pezzo che sicuramente non avrebbe sfigurato tra le tracce ufficiali del disco “Glory”.

In apertura post potete vedere il vinile e cliccando qui potete scoprire tutte le informazioni sull’acquisto (al prezzo di 30 dollari).

Glory è uscito ad agosto 2016, quattro anni fa, ed è l’ultimo disco ufficiale della cantante americana. Da subito le intenzioni erano chiare: Britney voleva sperimentare sonorità nuove, spaziare dai precedenti successi e lavorare con sound differenti. A dimostrazione di questa direzione, il primo singolo che fu rilasciato per promuovere il progetto discografico fu Make me… con G-Eazy. Prima della pubblicazione dell’album -come singoli promozionali- videro la luce Clumsy e Do you wanna come over?

Per la critica, Glory fu un passo in avanti nella carriera della Spears e queste sue nuove immersioni in un sound differente dalla sua comfort zone, ottennero diversi plausi, soprattutto in paragone al suo precedente disco, Britney Jean.

In America, l’album ottiene un buon successo discografico piazzandosi al terzo posto della classifica dei dischi più venduti con circa 111.000 copie.

All’esordio, il riscontro fu ottimo anche in Italia dove si piazzò al primo posto. Buonissimo anche il risultato ottenuto nel Regno Unito dove uguagliò il gradino raggiunto da “Blackout”, in seconda posizione.

L’annuncio dell’uscita del vinile di Glory e il rilascio di Swimming in the stars sono stati resi noti oggi, 2 dicembre 2020, in occasione del 39esimo compleanno della cantante.