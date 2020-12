Britney Spears ha rilasciato la ristampa deluxe del suo album Glory del 2016, insieme alla canzone “Matches“, uno dei brani della nuova edizione, con i Backstreet Boys.

‘Matches’ con i miei amici @backstreetboys è ora disponibile !!!! Sono così entusiasta di sentire cosa ne pensate della nostra canzone insieme”

Queste le parole della cantante, via Twitter, nell’annunciare il rilascio della collaborazione.

La decisione del rilascio di questa nuova edizione del disco arriva sette mesi dopo che la pop star ha voluto ringraziare i fan con una nuova cover di Glory. Come ha spiegato su Instagram, la copertina è stata aggiornata per celebrare l’ascesa di Glory in cima alla classifica degli album iTunes grazie a una campagna sui social media dei suoi sostenitori.

“Hai chiesto una nuova copertina di Glory e dato che è arrivata al numero uno abbiamo dovuto realizzarla. Non avrei potuto farlo senza di voi”

L‘edizione deluxe 2020 comprende anche i brani “Mood Ring” e “Swimming in the Stars”, oltre alle canzoni originali dell’album.

Il brano parla della fuoco della passione, a volte pericoloso, ma al quale è impossibile resistere. La fisicità e la mente sono occupate e impegnate dall’attrazione reciproca.

Qui l’audio, a seguire testo e traduzione della canzone.

Britney Spears feat. Backstreet Boys, Matches, Lyrics

[Verse 1: Backstreet Boys & Britney Spears]

I taste you in the air, your

Energy everywhere, uh-huh

It’s borderline unfair

You know, I can see your brain, it’s screamin’ my name, oh

And if it’s up to me, I’d

I’d meet you in-between my

Midnight Egyptian sheets

You know, I can see your brain, think you feel the same, oh

[Pre-Chorus: Backstreet Boys]

Oh, if they dusted me for prints

They’d find you all over me

All you all over me

Nothing ever quite felt like this

Our fire is killing me

The good kind of killing me

[Chorus: Britney Spears]

Like playing with matches, matches, matches

This might leave some damage, damage, damage

Thе good kind of damage, damage, damage

Likе playing with matches, matches, matches

Like playing with matches

[Drop: Britney Spears]

Like playing with matches

Playing with matches

[Verse 2: Britney Spears]

I like the way you dress, yeah

And then how you undress, yeah

Like it here on your chest

No, there ain’t no better place to catch my breath, yeah

[Pre-Chorus: Britney Spears]

Oh, if they dusted me for prints

They’d find you all over me

Are you all over me?

Nothing ever quite felt like this

Our fire is killing me

The good kind of killing me

[Chorus: Britney Spears]

Like playing with matches, matches, matches

This might leave some damage, damage, damage

The good kind of damage, damage, damage

Like playing with matches, matches, matches

Like playing with

[Bridge: Backstreet Boys]

Ah, ah, ah

Want you good in the worst way

Ah, ah, ah

Want you good in the worst way

[Chorus: Britney Spears]

Like playing with matches, matches, matches

This might leave some damage, damage, damage

The good kind of damage, damage, damage

Like playing with matches, matches, matches

Like playing with matches

[Drop: Britney Spears]

Like playing with matches

Playing with matches

Like playing with matches

Playing with matches

Britney Spears feat. Backstreet Boys, Matches, Traduzione

Ti sento nell’aria, la tua

Energia ovunque, uh-huh

È borderline ingiusto

Sai, posso vedere il tuo cervello, sta urlando il mio nome, oh

E se dipende da me, lo farei

Ti incontrerei tra i miei

Lenzuola egiziane, a mezzanotte

Sai, posso vedere il tuo cervello, penso che tu provi lo stesso, oh

Oh, se mi spolverassero le impronte

Ti troverebbero dappertutto

Tutto su di me

Niente è mai sembrato così

Il nostro fuoco mi sta uccidendo

Un buon modo di uccidermi

Come giocare con fiammiferi, fiammiferi, fiammiferi

Questo potrebbe lasciare alcuni danni, danni, danni Il buon tipo di danno, danno, danno

Come giocare con fiammiferi, fiammiferi, fiammiferi

Come giocare con i fiammiferi

Come giocare con i fiammiferi Giocare con i fiammiferi

Mi piace il modo in cui ti vesti, sì

E poi come ti spogli, sì

Mi piace qui sul tuo petto

No, non c’è posto migliore per riprendere fiato, sì

Oh, se mi spolverassero le impronte

Ti troverebbero dappertutto

Tutto su di me

Niente è mai sembrato così

Il nostro fuoco mi sta uccidendo

Un buon modo di uccidermi

Come giocare con fiammiferi, fiammiferi, fiammiferi

Questo potrebbe lasciare alcuni danni, danni, danni Il buon tipo di danno, danno, danno

Come giocare con fiammiferi, fiammiferi, fiammiferi

Come giocare con

Ah ah ah Ti voglio bene nel peggiore dei modi

Ah ah ah Ti voglio bene nel peggiore dei modi

Come giocare con fiammiferi, fiammiferi, fiammiferi

Questo potrebbe lasciare alcuni danni, danni, danni

Un buon tipo di danno, danno, danno

Come giocare con fiammiferi, fiammiferi, fiammiferi

Come giocare con i fiammiferi

Come giocare con i fiammiferi

Giocare con i fiammiferi

Come giocare con i fiammiferi

Giocare con i fiammiferi