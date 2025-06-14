Briga: età, moglie famosa, studi, dove vive. Tutto sul cantante

Briga, dalla musica al gossip: età, moglie famosa, studi e dove vive il cantautore diventato volto noto dopo Amici di Maria De Filippi.

Dietro ogni artista c’è una storia fatta di tentativi, sogni, cadute e riscatti. E nel caso di Briga, nome d’arte di Mattia Bellegrandi, questa storia si intreccia con la musica, la televisione e persino il mondo del cinema.

La sua è una carriera nata dal basso, che ha trovato una prima vera svolta nel 2015, quando partecipò alla quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Da lì in poi, il suo nome ha cominciato a farsi largo nel panorama musicale italiano, tra singoli radiofonici, album di successo e collaborazioni importanti.

Tutto su Briga e il percorso con sua moglie

Nato a Roma il 10 gennaio 1989, Briga ha oggi 36 anni. E il legame con la Capitale resta forte: è lì che ha costruito la sua identità artistica, ed è lì che vive ancora oggi. Nonostante il successo e gli spostamenti frequenti per lavoro, la sua casa rimane Roma, una città che — come lui stesso ha più volte dichiarato — è parte integrante del suo modo di scrivere e di pensare. Infatti, l’atmosfera urbana e vissuta della capitale si riflette spesso nei suoi testi, che alternano rabbia, introspezione e romanticismo con uno stile molto personale.

Dal punto di vista accademico, Briga non ha mai nascosto di aver avuto un rapporto complicato con lo studio tradizionale. Ha frequentato il liceo linguistico, ma fin da giovanissimo ha capito che la sua strada sarebbe stata un’altra. La musica ha preso il sopravvento presto, anche se non è stato un percorso lineare. Prima dell’esplosione mediatica ad Amici, si è fatto le ossa nel circuito indipendente, pubblicando mixtape e partecipando a contest, cercando di costruirsi uno spazio credibile nel panorama hip-hop e cantautorale.

Oggi però, oltre al lato musicale, si parla molto anche della sua vita privata. E non potrebbe essere altrimenti, visto che la sua compagna — oggi moglie — è Arianna Montefiori. Attrice e influencer, Arianna è nota al grande pubblico anche per le sue interpretazioni in fiction di successo. Ma il suo nome è legato anche a un volto storico del cinema italiano: suo padre è infatti Luigi Montefiori, attore e regista molto attivo tra gli anni Sessanta e Settanta, soprattutto nei film western all’italiana, spesso sotto lo pseudonimo di George Eastman.

La coppia è molto affiatata e riservata, anche se non mancano momenti condivisi sui social, dove entrambi mostrano uno spaccato di vita quotidiana fatto di semplicità, complicità e progetti condivisi. Briga, da sempre allergico agli eccessi del gossip, sembra aver trovato in Arianna un equilibrio che si riflette anche nella sua musica più recente, più matura e riflessiva. La coppia vorrebbe diventare una coppia di genitori ma per alcuni problemi la loro resta solo una attesa. I due non hanno avuto problemi, infatti, a dichiarare che stanno vagliando percorsi alternativi.

Senza ombra di dubbio, Mattia Bellegrandi è un artista che ha saputo costruirsi una carriera solida, pur rimanendo fedele a se stesso. Oggi vive una fase diversa, più consapevole, tra musica, affetti e la città che non ha mai lasciato davvero. E forse, è proprio questa autenticità a renderlo ancora così vicino al suo pubblico.