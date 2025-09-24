Santa Barbara celebra Brian Wilson: concerto tributo con Wilson Phillips, Kenny Loggins & friends

Al Granada Theatre di Santa Barbara, California, va in scena una serata tyributo di beneficenza per onorare Brian Wilson, scomparso qualche settimana fa, e i Beach Boys: sul palco Wilson Phillips, Kenny Loggins, David Pack (Ambrosia), The Honeys e tutti i membri delle band del genio di Barbara Ann

L’appuntamento è per sabato sera al Granada Theatre: va in scena “An All-Star Tribute to the Music of Brian Wilson & Songs of The Beach Boys”, una serata completamente dedicata al mito del geniale compositore che con le sue composizioni ha contribuito in modo fondamentale alla creazione del pop west-coast.

Tutti per Brian Wilson

L’evento è davvero significativo, e riunisce quasi tutti i musicisti che hanno lavorato con Brian Wilson, condividendo non solo i suoi successi con i Beach Boys ma anche i suoi numerosi progetti solisti. Alla serata hanno aderito Kenny Loggins, David Pack degli Ambrosia e The Honeys, ma soprattutto le Wilson Phillips, il trio vocalese femminile legato a doppio filo con il sound of California dei Beach Boys anche da un punto di vista familiare. Le Wilson Phillips sono composte infatti da Carnie e Wendy Wilson, le figlie di Brian, oltre che dalla splendida Chynna Phillips, figlia di John e Michelle Phillips dei Mamas and Papas.

Wilson Phillips di nuovo insieme

Le Wilson Phillips, amiche d’infanzia, sono letteralmente cresciute insieme tra festival, happening e concerti in un calderone culturale unico nel suo genere, tra tutti i più grandi interpreti del sound californiano e del surf rock. Sono in attività ormai da quasi quarant’anni.

Il loro primo album, primo posto negli Stati Uniti con alcuni singoli di enorme popolarità come Hold On, Release Me, You’re in Love e The Dream is Still Alive fu un successo straordinario anche nel nostro paese: poi, tra qualche pausa e altrettante reunion il gruppo si è mantenuto in attività con cinque album al suo attivo, l’ultimo dei quali pubblicato nel 2012.

Oggi continuano a esibirsi con una certa regolarità proponendo anche diverse canzoni dei Beach Boys, un paio delle quali sono state anche incise con un buon successo.

Le figlie e i nipoti di Brian Wilson

Era inevitabile che per ricordare un genio come Brian Wilson fossero proprio le sue figlie a stringere le fila dei suoi collaboratori più stretti: sul palco la Folk Orchestra of Santa Barbara, The Tribe Band, collettivo di session player e vocalist californiani noto per i suoi grandi tributi dal vivo con ospiti d’eccezione.

Ci saranno quasi tutti i componenti ancora attivi sia dei Beach Boys – e dunque Mike Love e Bruce Johnston – che della Brian Wilson Band, oltre al tastierista Don Randi (The Wrecking Crew). In scaletta evergreen come “God Only Knows”, “Wouldn’t It Be Nice”, “Good Vibrations” e tutte le gemme dal repertorio solista di Wilson.

Tra le special guest hanno già confermato la loro presenza Rosemary Butler (Jackson Browne), Ken Stacey (Elton John), Hunter Hawkins (Kenny Loggins), Carly Smithson (American Idol), Alisan Porter (The Voice) e il poeta Stephen J. Kalinich, storico paroliere che spesso aveva affiancato il musicista dei Beach Boys nella stesura di alcune delle sue canzoni.

La famiglia Wilson al completo

Sul palco anche i sei nipoti di Brian, tra i quali Lola, 19 anni, cantante e musicista di grande talento, figlia di Carnie e del produttore Robert Bonfiglio.

Il concerto avrà fini benefici: l’incasso sosterrà Adam’s Angels, una rete locale di volontariato dedicato a ragazzi in affido familiare, e la Surfrider Foundation impegnata nella tutela degli oceani e delle spiagge.