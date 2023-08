Mark Ronson ha raccontato un interessante retroscena legato al film “A star is born” e alla canzone “Joanne” di Lady Gaga (presente poi nell’omonimo disco della cantante).

Il produttore stava lavorando al quinto disco della popstar e, contemporaneamente, si stava preparando a lavorare alle musica del film diretto e interpretato da Bradley Cooper. In un’intervista rilasciata per NME, Ronson ha ricordato quando Cooper è arrivato allo studio di registrazione e venne colpito proprio da “Joanne”:

“Stavamo lavorando all’album di Gaga ‘Joanne’ e Bradley Cooper è passato in studio un pomeriggio. Mi piacciono i suoi film. Si è presentato con l’aspetto di una star del cinema. Quindi siamo usciti. Era davvero gentile, parlava di questa nuova sceneggiatura che stavano facendo entrambi. Gli ho suonato la canzone chiamata ‘Joanne’ e lui ha detto, ‘È fantastico, posso averla?’ So che è una grande star e tutto il resto, ma mi è piaciuta molto quella canzone. E ne avevo bisogno per il disco di Gaga”

E quindi è arrivato il “NO” che ha impedito alla traccia di far parte della colonna sonora ideale di “A star is born”. A quel punto ha promesso a Bradley Cooper che avrebbe lavorato con Lady Gaga per una traccia alternativa da incidere appositamente per la pellicola. E quando è nata “Shallow”, il produttore ha immediatamente captato la potenza del brano:

“Stavamo lavorando in questo incredibile studio a Malibu – lo studio di Rick Rubin, Shangri La – e c’era questo lungo corridoio echeggiante. Ho questo ricordo molto distinto della voce di Gaga, sembrava così eccitata per qualcosa quando è entrata. Si è seduta al piano e ha iniziato a cantare ‘I’m off the deep end…'”

Da quel preciso momento, Mark Ronson giura di aver compreso le potenzialità che quel brano avrebbe avuto. E, infatti, “Shallow” ha vinto l’Oscar come Miglior Canzone Originale.

Joanne è rimasta nella tracklist del disco del 2016 mentre Shallow è stato il brano portante della colonna sonora di “A star is born”, film uscito nel 2018.