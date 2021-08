Nelle ultime settimane è diventato sempre più virale, su TikTok, il brano “Bongo Cha Cha Cha“, utilizzato per clip e video condivise da migliaia e migliaia di utenti. Il brano, però, ha una origine lontana e ha trovato il primo successo in Italia nel 1959, grazie alla voce di Caterina Valente che ha deciso di incidere il pezzo e portare così quel sound dell’America del Sud nel nostro Paese.

Ma perché questa seconda giovinezza e riscoperta del brano? Bisogna ringraziare i Goodboys. I produttori e dj inglesi hanno deciso di lavorare sulla traccia, remixando la celebre canzone. E così, col passare dei giorni, è diventata un vero e proprio tormentone che ha permesso anche di riscoprire le origini del pezzo.

Molte le celebrità italiane che hanno scelto questo pezzo come sottofondo delle loro clip (tra queste, ad esempio, Federica Pellegrini via Instagram). E così, grazie al passaparola e a questa nuova versione remixata, il pezzo è tornato in auge più amato che mai, presente tra i tormentoni di questi mesi.

Potete vedere il video ufficiale cliccando qui, a seguire il testo della canzone originale.

B0ngo la, b0ngo cha cha cha

Parlami del Sud America

Quello che dicono laggiù

Forse è fantasia e nulla più

Bongo la, bongo cha cha cha

È davver così fantastica?

Dimmelo con sincerità

Nelle notti a Rio che si fa?

In testa è bello mettere

Cappelli a pan di zucchero

Con cuore sempre in fremito

Ahi, ahi, ahi, ahi, chissà, chissà

Per mille strade cantano

Per mille piazze danzano

Le ore più non contano

Fra mambo e cha cha cha

