Lutto per Nick Carter: è morta la sorella Bobbie Jean

Bobbie Jean Carter, la sorella del cantante Nick dei Backstreet Boys, è morta. A dare la notizia è stata la madre che ha confermato la notizia:

“Sono scioccata dall’apprendere della morte improvvisa di mia figlia, Bobbie Jean; e avrò bisogno di tempo per elaborare la terribile realtà di ciò che sta accadendo per la terza volta. Quando avrò modo di pensare con chiarezza, rilascerò una dichiarazione più completa; ma fino ad allora chiederei di essere lasciato piangere in privato”

Queste le parole della donna, comprensibilmente devastata dalla scomparsa improvvisa della figlia. Jane Carte ha poi aggiunto:

“[Per quanto] profondamente un genitore senta la perdita di un figlio, la sofferenza di un bambino per la perdita di un genitore deve essere molto più grande. Quindi, chiederei alla persona comprensiva di dire una preghiera per la mia preziosa nipote Bella di otto anni, che in precedenza ha perso il padre e ora è rimasta senza madre”

Al momento non sono emersi dettagli sulla morte di Bobbie Jean, la sorella di Nick Carter. Nel passato la donna è stata coinvolta nel business musicale di famiglia durante l’apice della carriera dei suoi fratelli, Nick e Aaron. In particolare era stata stilista del guardaroba e truccatrice durante i suoi tour all’inizio 2000 di quest’ultimo. Col tempo, poi ha scelto di ritirarsi e abbandonare il suo lavoro dietro le quinte e di ritirarsi ad una vita privata, lontana da qualsiasi riflettore.

Come sempre riportato da TMZ, Bobbie Jean avrebbe sofferto di dipendenze e abuso di sostanze nel corso degli anni, come documentato in TV, Un fantasma contro cui ha continuato negli anni a seguire, anche da adulta, col passare del tempo.

L’improvvisa scomparsa di Bobbie Jean è l’ennesima tragedia che si abbatte sulla famiglia Carter. L’anno scorso era morto Aaron, a causa di un annegamento nella sua casa (anche lui con problemi di dipendenze), e nel 2012 era deceduta l’altra sorella, Leslie, nel 2012, a seguito di un’overdose.

Bobbie Jean Carter aveva 41 anni.