Blue Ivy Carter compie 14 anni: da Grammy record a stella del Cowboy Carter Tour

La figlia di Beyoncé Blue Ivy Carter festeggia 14 anni: vincitrice di un Grammy a soli 9 anni per “Brown Skin Girl”, e poi ballerina del Cowboy Carter Tour, doppiatrice per la Disney. La figlia di Beyoncé e Jay-Z è già una stella.

La figlia di Beyoncé Blue Ivy Carter festeggia oggi 14 anni: vincitrice Grammy a 9 anni per “Brown Skin Girl”, ballerina del Cowboy Carter Tour, attrice doppiata per Disney. La figlia di Beyoncé e Jay-Z è già una stella.

Definita dal Time “la bambina più famosa al mondo”, Blue Ivy Carter – nata il 7 gennaio 2012 a New York – compie 14 anni. E se pensate che sia solo “la figlia di Beyoncé e Jay-Z”, preparatevi a ricredervi: questa ragazza ha già un Grammy Award, ha doppiato un personaggio Disney, ha un fandom tutto suo (gli “Ivy League”) e sta rubando la scena a sua madre durante il tour più importante degli ultimi anni.

Non male per una quattordicenne che, tecnicamente, non ha ancora finito le scuole medie.

Il Grammy a 9 anni: un record che fa ancora parlare

Partiamo dal fatto più clamoroso: Blue Ivy Carter è la seconda vincitrice più giovane di un Grammy Award nella storia. Il 14 marzo 2021, a soli 9 anni e 66 giorni, ha vinto il premio per il Best Music Video con Brown Skin Girl, brano della colonna sonora The Lion King: The Gift in cui è accreditata come co-autrice insieme alla madre Beyoncé, SAINt JHN e Wizkid.

Nel video – un inno all’empowerment femminile nero – Blue Ivy appare accanto a sua madre e a star come Lupita Nyong’o, Kelly Rowland e Naomi Campbell, eseguendo anche l’outro che rispecchia intro e ritornello della traccia. Per il brano ha già vinto altri premi: il BET Her Award nel 2020 (quando aveva 8 anni), il Soul Train Music Awards 2020 e l’Outstanding Duo, Group or Collaboration ai NAACP Image Awards 2021.

È un record assoluto?

In realtà il record assoluto appartiene ancora a Leah Peasall delle Peasall Sisters, che vinse l’Album dell’Anno nel 2002 per la colonna sonora di “O Brother, Where Art Thou?” quando aveva solo 8 anni. Ma Blue Ivy detiene il primato come La figlia di Beyoncé Blue Ivy Carter festeggia 14 anni il 7 gennaio: vincitrice Grammy a 9 anni per “Brown Skin Girl”, ballerina del Cowboy Carter Tour, attrice doppiata per Disney. La figlia di Beyoncé e Jay-Z è già una stella.

Perché a differenza delle Peasall Sisters (che vinsero come gruppo), Blue è stata riconosciuta singolarmente per il suo contributo creativo.

Quando ritirò il premio, Beyoncé scherzò su Instagram mostrando Blue Ivy che beveva da una coppa: “Il mio primo sippy cup d’oro“, un modo perfetto per sdrammatizzare un traguardo storico.

La carriera parte a due giorni di vita

La verità è che Blue Ivy è nell’industria musicale praticamente da quando è nata. Due giorni dopo la sua nascita, papà Jay-Z pubblicò “Glory”, un brano dedicato alla figlia in cui si sentono i suoi pianti registrati in sala parto. Il brano debuttò nella classifica Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs, rendendo Blue Ivy – a due giorni di vita – “l’artista più giovane di sempre a entrare in una classifica Billboard”.

Nel 2019, all’età di 7 anni, collaborò con Beyoncé alla colonna sonora del remake live-action de “Il Re Leone”, apparendo anche nel videoclip di Spirit prima id cantare cantando in Brown Skin Girl. Il brano entrò nella Hot 100 statunitense, nella Canadian Hot 100 (dove ricevette la certificazione d’oro con oltre 40.000 unità) e nella Official Singles Chart britannica.

Nel novembre 2020, a 8 anni, narrò l’audiolibro Hair Love di Matthew A. Cherry, vincendo il Voice Arts Award come miglior lettrice di un audiolibro per bambini.

Renaissance Tour 2023: il debutto sul palco

Ma il vero salto di qualità è arrivato nel 2023, quando Blue Ivy – a 11 anni – ha fatto il suo debutto come ballerina durante il Renaissance World Tour di sua madre. Apparendo nelle canzoni My Power e Black Parade, la ragazzina ha diviso il pubblico: alcuni fan hanno criticato lei e la madre per eccessivo protagonismo.

In realtà nel documentario Renaissance: A Film by Beyoncé, la superstar ha rivelato il dietro le quinte di quella decisione: “Non pensavo fosse un posto appropriato per un’undicenne su un palco di uno stadio – ha confessato Beyoncé – quindi ho fatto un accordo con lei: ‘Se ti alleni e dimostri il tuo impegno, ti lascerò fare uno spettacolo’. Lei ha mantenuto la sua parte dell’accordo”.

E da quello spettacolo è nato un fandom: gli Ivy League, fan che la seguono con la stessa devozione con cui altri seguono il “Beyhive” di mamma Beyoncé.

Cowboy Carter Tour 2025

Se il Renaissance Tour era stato il banco di prova, il Cowboy Carter Tour – partito nell’aprile 2025 e conclusosi a luglio – è stata la consacrazione. Blue Ivy è apparsa in quasi ogni canzone dello show, con un ruolo centrale che l’ha trasformata da “figlia di” a stella autonoma.

Il momento più iconico? Il solo di danza su Déjà Vu, il brano del 2006 di Beyoncé dall’album “B’Day”. Vestita con un completo di pelle marrone con frange e dettagli western, Blue Ivy ha ricreato la coreografia originale del video, guidando la fila di ballerini con una sicurezza che ha lasciato tutti a bocca aperta. Le lunghe trecce che seguivano i movimenti, le linee pulite, le estensioni perfette: la quattordicenne ha dimostrato di aver lavorato duramente.

Durante il Cowboy Carter Tour è apparsa anche Rumi Carter, la sorella gemella di 7 anni (insieme al fratello Sir), che ha fatto il suo debutto sul palco durante la canzone “Protector”, segnando un momento dolcissimo per tutta la famiglia di Beyoncé.