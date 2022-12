Bloody Mary di Lady Gaga è letteralmente esplosa nelle classifiche digitali, in tutti i social e sulla piattaforma di TikTok. Il pezzo non è recente ma ha ottenuto nuova popolarità proprio grazie ai migliaia e migliaia di video condivisi e pubblicati. La canzone, inizialmente pubblicata nel 2011 all’interno dell’iconico album “Born this way”, sarà disponibile a grande richiesta in tutte le radio italiane a partire da venerdì 23 dicembre 2022. La canzone è stata ‘riscoperta’ nelle settimane scorse ed è balzata in testa a tutte le classifiche digitali, dopo essere divenuta virale sui social e sulla piattaforma di TikTok, dove alcuni utenti hanno associato il brano a delle clip tratte dalla popolare serie Netflix, “Mercoledì”.

Il brano ha così goduto di un’inaspettata popolarità che ha portato la stessa Lady Gaga ha pubblicato un video su TikTok vestita come la protagonista della serie, che ha ottenuto 1.6 milioni di riproduzioni.

La cantante ha ripreso il mood e il look ‘alla Mercoledì’, la celebre serie Netflix per condividere il medesimo balletto che ha fatto furore sul web. Non a caso, ad oggi “Bloody Mary” è la canzone più ricercata su Shazam nel mondo, Italia inclusa dove la hit è alla #1 della classifica.

Mercoledì, la canzone originale della serie tv non era “Bloody Mary” ma “Goo Goo Muck” dei The Cramps

Destino curioso quello del balletto di Mercoledì (interpretata da Jenna Ortega) diventato virale. Nella serie tv, infatti, Mercoledì NON balla “Bloody Mary” durante la scena ormai iconica (che potete recuperare cliccando qui) bensì un brano dei The Cramps, “Goo Goo Muck”.

Eppure, la nuova versione di Bloody Mary è stata inserita come colonna sonora di quelle immagini, conquistando sempre più attenzione da parte del mondo social. E con il passare dei giorni, numerose celebrità si sono messe alla prova, omaggiando la scena e puntando alla viralità.

“Bloody Mary” è stata scritta dalla stessa Gaga assieme a Fernando Garibay e DJ White Shadow e prodotta dalla stessa artista con DJ White Shadow, Garibay e Clinton Sparks.

