I Blink 182 sono attesi all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno (Bologna) con l’unica data italiana del gruppo, in programma venerdì 6 ottobre 2023. Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i successi più noti della band insieme ai brani più recenti del loro repertorio. Vi ricordiamo l’uscita del nuovo disco “One more time…” disponibile dal 20 ottobre 2023. Prodotto da Travis Barker, il disco contiene 17 nuove canzoni che immortalano la band al massimo del suo splendore, mescolando dramma, successo e soprattutto fratellanza.

Qui sotto, a seguire, potete leggere la scaletta del concerto e trovare le informazioni sui biglietti.

Blink 182 a Bologna, la scaletta del concerto

Il concerto dei Blink 182 inizierà alle 21 all’Unipol Arena. A seguire la scaletta delle canzoni. Il live inizierà alle 21 e l’apertura dei cancelli è prevista nel pomeriggio.

Anthem Part Two

The Rock Show

Family Reunion

Man Overboard

Feeling This

Violence

Up All Night

Dysentery Gary

Dumpweed

EDGING

MORE THAN YOU KNOW

Aliens Exist

Don’t Leave Me

Happy Holidays, You Bastard

Stay Together for the Kids

Always

Down

Bored to Death

I Miss You

Adam’s Song

Ghost on the Dance Floor

What’s My Age Again?

First Date

All the Small Things

Dammit

Blink 182 a Bologna, biglietti del concerto

Il concerto dei Blink 182 a Casalecchio di Reno (Bologna) è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 6 ottobre 2023.

Come arrivare all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno (Bologna)

Come riportato da Ticketone, ecco le indicazioni -con i mezzi- per arrivare a Casalecchio di Reno:

Sarà attiva una navetta, un servizio di collegamento diretto tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena.

In autobus

Da Bologna – linee autobus exrtaurbane numero 83, 94, 671.

Da Casalecchio di Reno – linea 85

In treno

Collegamento con:

Stazione Centrale di Bologna tramite la Linea Ferroviaria Suburbana (Bologna – Vignola). Fermata Palasport – Futurshow Station – distanza 1 minuto

Stazione Bologna Centrale – distanza 19 minuti

Dalla stazione di Firenze – distanza 35 minuti

Stazione Milano – distanza 55 minuti

Stazione Roma – distante 100 minuti

Se si arriva in auto, in autostrada è raggiungibile percorrendo la A1, A13 e A14, uscendo al casello di Casalecchio di Reno ed imboccando l’uscita 1 bis.

Per chi arriva dalla tangenziale, l’uscita è la numero 1.

Comoda la situazione posteggi: Unipol Arena dispone di un’area dedicata ai parcheggi di 50.000 mq. ed è dotato di 3.000 posti auto.