A vincere X Factor 2020 è stata Casadilego, cantante della categoria Under Donna guidata da Hell Raton. Ma, nel programma, ad ottenere un grande riscontro di pubblico e streaming è stato sicuramente anche Blind, giovanissimo rapper del team guidato da Emma Marrone. Da subito, il giovane si era fatto notare grazie al suo inedito “Cuore nero“, diventato subito tra i brani più ascoltati e anche trasmessi dalle radio.

In questi giorni, attraverso il suo account Instagram ufficiale, Blind ha annunciato l’imminente rilascio di un nuovo singolo. Ancora non è stata rivelata la data ma ha anticipato che non sarà da solo nel pezzo. Con lui, infatti, due featuring dai nomi attualmente “misteriosi”.

“Il mio più grande rimpianto sarebbe stato non provare a mettersi in mostra. Ciò che io ho fatto, quindi fino ad ora non ho nessun rimpianto” ha risposto, intanto, Blind, ad una domanda di un fan attraverso le sue Instagram Stories. Un chiaro riferimento alla sua partecipazione fortunata nel talent show di Sky Uno.

“Il giorno in cui mi sentirò realizzato sarà quando sarete tutti quanti sotto al mio palco e canteremo tutti insieme. Giuro che non vedo l’ora” racconta, riferendosi a quel duro stop ai concerti e ai live che sta accompagnando questi mesi, a causa della pandemia legata al Covid-19.

“Sono molto soddisfatto del lavoro che sto facendo, di tutto il lavoro che ho programmato per il futuro. E molto, molto, molto soddisfatto del nuovo singolo che sta arrivando. Il titolo della nuova canzone inizia con la P.

Tra le anticipazioni, sappiamo che il nuovo singolo uscirà comunque nel mese di febbraio (quindi entro i prossimi 18 giorni…) .

Qui l’account Instagram ufficiale di Blind.

Vi terremo aggiornanti, su Soundsblog, in merito al titolo, featuring e data di uscita ufficiale del pezzo che segna il ritorno di Blind e che anticipa, probabilmente, l’atteso primo disco di inediti del rapper.