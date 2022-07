Continua il Blu Celeste Tour di Blanco con la tappa a Servigliano (Fermo) in programma questa sera, 23 luglio 2022, al Parco della Pace, via Enrico Fermi 24. Mesi intensi e di grandi riconoscimenti e successi per il cantautore bresciano, con una serie di date sold out e i primi posti in classifica conquistati grazie al disco di debutto, Blu Celeste, a “Brividi” incisa insieme a Mahmood e al suo ultimo singolo rilasciato poche settimane fa, “Nostalgia”. Ecco, a seguire, informazioni sui biglietti del live di questa sera e sulla scaletta del concerto.

Blanco in concerto a Servigliano, 23 luglio 2022, biglietti concerto

Esauriti i biglietti disponibili per Blanco a Servigliano. Tutti i posti (al prezzo di 34.50) sono sold out.

Blanco in concerto a Servigliano, oggi, 23 luglio 2022, scaletta concerto

Mezz’Ora di sole

Paraocchi

Figli di puttan*

Sai cosa c’è

Finché non mi seppelliscono

Pornografia (Bianco paradiso)

David

Ladro di fiori

Belladonna (Adieu)

Nostalgia

Notti in bianco (Acustico)

Blu celeste

Lucciole

Amatoriale

Ruggine

Follia

Mi fai impazzire

Afrodite

La canzone nostra (Mace cover)

Brividi (Mahmood & Blanco cover)

Notti in bianco

Blanco e la commozione dopo il concerto di Lucca

Dopo il concerto a Lucca del 21 luglio 2022, Blanco ha condiviso un post su Instagram nel quale raccontava di essersi commosso al termine del live, in un mix di sensazioni intense e viscerali:

Dopo il concerto ho pianto non lo facevo da tanto.

Per una serie di motivi dolore, gioia di quel momento e la bellezza anche del imperfezione della sfortuna e la fortuna di come succedono le cose. Sono un ragazzo normalissimo che ha iniziato a scrivere nella cantina di casa sua 3 anni fa per gioco perché amavo la musica e la amo.

Stasera 40 mila persone hanno cantato una canzone scritta proprio in quella cantina con una penna blu su quaderno a righe di scuola.

Ecco le prossime date nel calendario dei concerti di Blanco. Si chiude il 17 settembre all’Ippodromo San Siro a Milano.

Giovedì 28 luglio 2022 – Roma, Rock in Roma

Sabato 30 luglio 2022 – Catania, Villa Bellini

Mercoledì 3 agosto 2022 – Matera, Sonic Park Matera

Giovedì 4 agosto 2022 – Gallipoli, Parco Gondar

Sabato 6 agosto 2022 – Cattolica (RN), Parco della Regina

Sabato 17 settembre 2022 – Milano, Ippodromo San Siro