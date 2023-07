Blanco si esibirà martedì 4 luglio 2023 allo Stadio Olimpico a Roma, prima della seconda data in programma il prossimo 20 luglio a San Siro a Milano. Il cantante è reduce dalla pubblicazione del suo ultimo disco, Innamorato, il secondo della sua carriera. L’album è stato pubblico il 14 aprile 2023, anticipato dai due singoli “L’isola delle rose” e “Un briciolo di allegria” che vede anche la partecipazione di Mina in un duetto diventato di grande successo e di riscontri. “Innamorato” ha debuttato al primo posto della classifica Fimi dei dischi più venduti. Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto e tutte le informazioni sui biglietti disponibili.

Blanco, Roma, la scaletta del concerto, 4 luglio 2023

Non è ancora stata resa nota la scaletta del concerto di Blanco allo Stadio Olimpico a Roma. Quest’estate ci sarà un’altra sola data live per l’artista, dopo il sold out del 2022 con 35 tappe tutte esaurite. In quest’occasione, ovviamente, Blanco interpreterà anche i pezzi presenti nel suo nuovo progetto discografico, Innamorato. Qui sotto vi riportiamo la scaletta dell’estate 2022 alla quale dovete aggiungere i pezzi più recenti. Il live inizierà alle 21.

Mezz’Ora di Sole

Paraocchi

Figli di Puttana

Sai Cosa C’è

Finché Non Mi Seppelliscono

P0rnografia (Bianco Paradiso)

David

Ladro Di Fiori

Belladonna (Adieu)

Notti In Bianco (Acoustic)

Blu Celeste

Lucciole

Amatoriale (Unreleased)

Ruggine (Unreleased)

Follia (Unreleased)

Mi Fai Impazzire

Afrodite

La Canzone Nostra

Brividi

Notti In Bianco

Blanco, Roma, biglietti del concerto, 4 luglio 2023

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto di Blanco a Roma, in programma il 4 luglio 2023. Si parte dai 51.75 della zona Prato fino agli 86.25 della Tribuna Monte Mario Gold. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare allo Stadio Olimpico a Roma

Ecco, come riportato anche da Ticketone, le indicazioni su come arrivare allo Stadio Olimpico a Roma.

In Metropolitana

Linea A – fermata Ottaviano, proseguire con autobus 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

Linea A – fermata Flaminio, da qui prendere il tram 2 e scendere al capolinea di Piazza Mancini.

In treno

Dalla Stazione Termini prendere poi la Metropolitana A direzione Battistini scendendo alla fermata Ottaviano e da qui prendere l’autobus 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

Invece dalla Stazione Tiburtina, la Metropolitana linea B direzione Laurentina fino alla fermata di Termini, effettuare il cambio di linea con la Metropolitana A direzione Battistini scendendo alla fermata Ottaviano e da qui prendere l’autobus 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

Infine dalla Stazione Ostiense salire sulla Metropolitana B (a Piramide) direzione Rebibbia fino alla fermata di Termini, effettuare il cambio di linea con la Metropolitana A direzione Battistini (fermata Ottaviano) e da qui prendere l’autobus N° 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

In aereo

Arrivando all’Aeroporto Leonardo da Vinci – Fiumicino (40 km di distanza): prendere i treni per Termini, Ostiense, Tiburtina e da qui seguire le indicazioni precedenti.

Infine, se si arriva con l’auto, dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A.) indirizzarsi verso l’uscita N° 6 Flaminia e seguire le indicazioni per lo Stadio – Foro Italico.

Dall’autostrada A1 (Milano-Bologna-Firenze): raggiungi il G.R.A. in direzione Flaminia e segui le indicazioni per lo Stadio.

Dalla A24-A25 (Pescara-Teramo-L’Aquila): raggiungi il G.R.A. in direzione A1.

Infine dall’autostrada A2 (Napoli): raggiungi il G.R.A. direzione A1.