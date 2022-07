Seconda data a Roma, questa sera, 28 luglio 2022, per Blanco, dopo il concerto di ieri. Il cantante torna all’Ippodromo delle Capannelle, per il Rock in Roma, con una nuova tappa del suo “Blu Celeste tour”. Una serie di live che hanno ottenuto sold out in poche ore e che hanno portato gli organizzatori ad aggiungere più concerti, visto la grande richiesta. Un anno d’oro per lui e per il produttore Michelangelo, dagli esordi della sua carriera accanto a Blanco, Ecco tutte le informazioni e anticipazioni sul live di Blanco a Roma, dai biglietti alla scaletta del concerto.

Blanco, Rock in Roma 28 luglio 2022, Biglietti concerto

Non sono più disponibili biglietti per il concerto di Blanco al Rock in Roma, in data 28 luglio 2022. Come potete vedere su Ticketone, il live è sold out.

Blanco, Rock in Roma 28 luglio 2022, Scaletta concerto

Qui sotto la scaletta delle canzoni interpretate da Blanco durante il suo “Blu Celeste tour”. Il concerto inizierà alle 21.

Mezz’Ora di sole

Paraocchi

Figli di puttan*

Sai cosa c’è

Finché non mi seppelliscono

Pornografia (Bianco paradiso)

David

Ladro di fiori

Belladonna (Adieu)

Nostalgia

Notti in bianco (Acustico)

Blu celeste

Lucciole

Amatoriale

Ruggine

Follia

Mi fai impazzire

Afrodite

La canzone nostra (Mace cover)

Brividi (Mahmood & Blanco cover)

Notti in bianco

Blanco e la commozione dopo il concerto di Lucca

Circa una settimana fa, dopo il concerto per il “Lucca Summer Festival”, Blanco ha condiviso la sua emozione con un post sui social:

Dopo il concerto ho pianto non lo facevo da tanto.

Per una serie di motivi dolore, gioia di quel momento e la bellezza anche del imperfezione della sfortuna e la fortuna di come succedono le cose. Sono un ragazzo normalissimo che ha iniziato a scrivere nella cantina di casa sua 3 anni fa per gioco perché amavo la musica e la amo.

Stasera 40 mila persone hanno cantato una canzone scritta proprio in quella cantina con una penna blu su quaderno a righe di scuola.

Ippodromo delle Capannelle, Roma, Come arrivare e tornare

Ecco le indicazioni su come raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle, a Roma dove questa sera -28 luglio 2022- si esibirà Blanco.

In metropolitana

Metro A fino alla fermata di Cinecittà e autobus di linea n° 654 direzione Lagonegro – fermata Capannelle/Appia Nuova.

Metro A fino Stazione Colli Albani e autobus n° 664 direzione Cosoleto – fermata Capannelle/Appia Nuova. .

In autobus

La fermata del bus più vicina (Capannelle – Appia nuova) è distante 100 metri dall’ingresso principale della venue.

I bus che effettuano collegamento presso questa fermata sono:

linea 664: L.go Colli Albani – Cosoleto

linea 654: Lagonegro – Cinecittà

linea notturna n26: L.go Colli Albani – Cosoleto.

In treno

La fermata del treno è Capannelle, a circa 700 metri dalla venue. Il servizio ferroviario FL4 che effettua fermata a Capannelle parte dalla Stazione Termini ed ha come direzioni: Ciampino, Albano Laziale, Frascati, Velletri. Il tempo impiegato dalla Stazione Termini a Capannelle è di 9 minuti.

In aereo

Da Fiumicino – Treno Leonardo Express diretto alla Stazione Termini. Alla Stazione Termini prendere la linea FR4 direzione Ciampino/ Albano Laziale/ Frascati / Velletri e scendere alla fermata Capannelle. Raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle a piedi per 700 metri.

Da Ciampino – A piedi per 900 metri recarsi alla stazione ferroviaria di Ciampino e prendere il treno della linea FR4 direzione Stazione Termini. Scendere alla fermata Capannelle e raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle ( a piedi per 700 metri)

Se si arriva con l’auto, l’indirizzo dell’ippodromo è Via Appia Nuova, 1245. Sono necessari 30 minuti dal centro della città. Arrivando dal Grande Raccordo Anulare, prendere l’uscita 23 “Appio San Giovanni” Via Appia Nuova, direzione Roma.

Per tornare, invece, come riportato da Roma Today, saranno disponibili treni speciali per il ritorno, in partenza dalla stazione Capannelle per Ciampino e per Roma Termini. Il costo del biglietto dei treni speciali è di 2 euro, i biglietti standard Atac-Trenitalia non saranno validi per usufruire di questo servizio speciale.