Continua il tour di successo di Blanco che, in questa calda estate, sta collezionando sold out e migliaia di presenze ai suoi concerti. Il cantante, dopo aver vinto Sanremo 2022 in coppia con Mahmood grazie a Brividi, ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest, a Torino. E, dopo il grande successo ottenuto dall’album “Blu Celeste”, ha dato il via al tour che, in poche ore, è diventato tutto esaurito, portando al raddoppio di numerose tappe. Questa sera, 12 agosto 2022, si esibirà ad Olbia, in occasione del Red Valley Festival. A seguire tutte le informazioni e anticipazioni sul concerto, dai biglietti alla scaletta delle canzoni.

Blanco, Olbia, 12 agosto 2022, Biglietti

Non sono più disponibili biglietti per il concerto di Blanco all’Olbia Arena. Il live è sold out.

Blanco, Olbia, 12 agosto 2022, Scaletta concerto

Ecco la scaletta del concerto di Blanco all’Olbia Arena come tappa del suo “Blu Celeste” tour. Come anticipato prima della partenza dei live, tutto è stato calcolato e studiato nei minimi dettagli:

La perfomance del giovanissimo talento è stata ideata nel minimo dettaglio per portare lo spettatore all’interno di un’esperienza sensoriale. Come uno spettacolo immersivo, l’allestimento -ideato da Fabio Novembre- attraverso il light design e i grandi schermi led wall che circondano il palco, accompagna l’esibizione di Blanco ricreandone l’immaginario visivo: dalla cameretta, luogo in cui l’artista ha iniziato a cimentarsi nella scrittura e dove tutto ha avuto inizio, ai paesaggi acquatici evocati dal suo album d’esordio Blu Celeste e ricostruiti attraverso i visual che si alternano sugli schermi, il cantante si muove all’interno di uno spazio in costante trasformazione

Mezz’Ora di sole

Paraocchi

Figli di puttan*

Sai cosa c’è

Finché non mi seppelliscono

Pornografia (Bianco paradiso)

David

Ladro di fiori

Belladonna (Adieu)

Nostalgia

Notti in bianco (Acustico)

Blu celeste

Lucciole

Amatoriale

Ruggine

Follia

Mi fai impazzire

Afrodite

La canzone nostra (Mace cover)

Brividi (Mahmood & Blanco cover)

Notti in bianco