In queste ore Blanco è diventato trend topic, su Twitter, per un argomento che sta indignando e provocando forti reazioni sui social. Proprio da lì è nata la polemica e si sta infiammando sempre più. Ma cosa è successo? Il cantante, sabato sera, si è esibito durante la chiusura del concerto di Radio Italia Live in Piazza Duomo. Una grande festa che ha attirato decine di migliaia di persone, pronte ad ascoltare -finalmente dal vivo dopo due anni di stop – grandi nomi della musica italiana e delle classifiche di oggi.

Blanco, reduce dalla vittoria di Sanremo 2022 e dalla sua partecipazione all’Eurovision con Mahmood, si è esibito sul palco di Milano, avvicinandosi al pubblico in delirio. Mani in aria che cercavano il contatto con il giovane artista e poi ecco il video di una ragazza che si lamenta per il comportamento di un’altra giovane, accanto a lei.

comunque a me la gente fa un po’ schifo e non ditemi che è casuale, ci ha piazzato la mano lì per un bel po’… ma non vi vergognate nemmeno un po’? basita pic.twitter.com/P2TStV2vNN — 𝒄𝒂𝒎𝒓𝒆𝒍𝒊𝒏𝒆 ❀ (@camreline) May 23, 2022

La mano tocca gli addominali, scende sui jeans bianchi, si posa –indugia?– poi si stacca e si alza, come a puntare a toccare nuovamente il cantante che continua a cantare. Su Twitter si parla di molestia e si fa, anche giustamente, il discorso inverso. E se fosse stata una cantante donna e l’uomo avesse indugiato allo stesso modo? Gli interrogativi aprono al mondo delle ipotesi, c’è chi assicura che i Tg avrebbero aperto parlando di questa notizia. E c’è anche chi interviene sottolineando come tutto questo sia sbagliato ma di come manchi una parte importante: il commento del diretto interessato, di Blanco.

Le intenzioni sono alla base di tutto, sono fondamentali. La ragazza ha volutamente palpeggiato il cantante in quel punto? Allora la molestia sarebbe evidente, condannabile e criticabile. Ma, in un concerto, dove il contatto con pubblico diventa chiave di comunicazione, con lo stage diving che è tornato di moda (tuffarsi sul pubblico dal palco, per intenderci) e dove il valicare le transenne è frequente vien da pensare che ci saranno state tante manate inopportune (ed è sempre sbagliato, lo ribadiamo) ma che non sono state filmate.

Il breve video provoca indignazione social (e non solo). La mano tocca il lato A, Blanco continua a cantare perché forse non se ne è reso conto, in mezzo alla folla di persone che cercano di sfiorarlo o avere un contatto con lui. Se intenzionale, l’azione è condannabile, oltre che squallida e molesta. Ma se fosse stato involontario, nella foga e nell’entusiasmo del momento?

Quello che è rimane certo e sul quale non ci possono e non ci devono essere sconti è la parità di trattamento di quanto accaduto. Che sia per un uomo o per una donna, se intenzionale, è molestia. E fa schifo, sia che a farlo sia un ragazzo o una ragazza.

Blanco tour 2022, date estive dei concerti

Ecco, a seguire, le date estive del tour di Blanco:

Sabato 18 giugno 2022 – LOCARNO – CONNECTION FESTIVAL NUOVA DATA

Venerdì 24 giugno 2022 – GENOVA – GOA BOA_THE NEXT DAY NUOVA DATA

Sabato 9 luglio 2022 – ALBA (CN) – COLLISIONI FESTIVAL NUOVA DATA

Domenica 17 luglio 2022 – L’AQUILA – PINEWOOD FESTIVAL NUOVA DATA

Giovedì 21 luglio 2022 – LUCCA – LUCCA SUMMER FESTIVAL NUOVA DATA

Sabato 23 luglio 2022 – SERVIGLIANO (FM) – NOSOUND FEST NUOVA DATA

Giovedì 28 luglio 2022 – ROMA – ROCK IN ROMA NUOVA DATA

Sabato 30 luglio 2022 – CATANIA – VILLA BELLINI NUOVA DATA

Mercoledì 3 agosto 2022 – MATERA – SONIC PARK MATERA NUOVA DATA

Giovedì 4 agosto 2022 – GALLIPOLI (LE) – PARCO GONDAR NUOVA DATA

Sabato 6 agosto 2022 – CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA NUOVA DATA

Sabato 17 settembre 2022 – MILANO – IPPODROMO SNAI SAN SIRO NUOVA DATA