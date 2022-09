Ultima data del “Blu Celeste” tour di Blanco, questa sera, 17 settembre 2022, all’Ippodromo Snai San Siro. Il cantante termina qui, con due date, i suoi concerti sold out che hanno calamitato decine e decine di migliaia di persone. Con la pubblicazione del suo disco di debutto, Blu Celeste, il cantante ha conquistato la vetta dei dischi più venduti e anche i singoli estratti dall’album e che hanno anticipato il rilascio del suo esordio, hanno raggiunto le vette delle classifiche di vendita e radiofoniche. Poi è arrivata la consacrazione vera e propria, sul palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo 2022 e all’Eurovision Song Contest, grazie a “Brividi”, incisa e cantate insieme a Mahmood. A seguire tutte le informazioni e anticipazioni sull’ultima data del Blu Celeste Tour, in programma a Milano, stasera, dalle informazioni sui biglietti alla scaletta delle canzoni.

Blanco, Ippodromo, Milano, 17 settembre 2022, Biglietti

Non sono più disponibili biglietti per il concerto di Blanco all’Ippodromo Snai San Siro. Il live è sold out.

Blanco, Ippodromo, Milano, 17 settembre 2022, Scaletta canzoni

Ecco la scaletta delle canzoni di Blanco per il suo “Blu Celeste” tour che si concluderà questa sera a Milano, all’Ippodromo Snai San Siro. Probabile, come accaduto ieri sera, la presenza di Mahmood, ospite sul palco per l’esibizione di “Brividi”. Il concerto inizierà alle 21.

Mezz’Ora di Sole

Paraocchi

Figli di Puttana

Sai Cosa C’è

Finché Non Mi Seppelliscono

P0rnografia (Bianco Paradiso)

David

Ladro Di Fiori

Belladonna (Adieu)

Notti In Bianco (Acoustic)

Blu Celeste

Lucciole

Amatoriale (Unreleased)

Ruggine (Unreleased)

Follia (Unreleased)

Mi Fai Impazzire

Afrodite

La Canzone Nostra

Brividi

Notti In Bianco

Ippodromo Snai San Siro, Milano, come arrivare

Ecco come arrivare all’Ippodromo Snai San Siro per il live di Blanco:

L’Ippodromo ha due ingressi: ingresso da Piazzale Lotto e ingresso da Piazzale dello Sport. Prendere M5 (“linea lilla”) e scendere alla fermata San Siro Ippodromo. Proseguire a piedi lungo via Aldobrandini verso Nord sino a Piazzale dello Sport (lontano circa 600 metri, a piedi 7 minuti circa);

Oppure prendere la a metropolitana M1 (“linea rossa”), scendere alla fermata Lotto. Proseguire a piedi lungo via Caprilli sino a Piazzale dello Sport (distante circa 1,2 km, a piedi 15 minuti circa).

Se si arriva in auto dalla tangenziale Ovest, seguire le indicazioni per San Siro. Per quanto riguarda i parcheggi, ce ne sono due a disposizione: uno interno che può contenere fino a 500 auto e uno esterno, più grande e che può arrivare ad ospitare 1000 veicoli.