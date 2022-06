Blanco, incidente per il cantante: concerto a Genova rimandato (video)

Blanco ha condiviso un breve video da una stanza d’ospedale, spiegando ai fan di aver avuto un incidente, a causa del quale deve restare obbligatoriamente a riposo. Per questo motivo, quindi, la data del 24 giugno a Genova è stata rimandata. E’ lo stesso cantante a rassicurare i suoi fan, promettendo presto notizie sul recupero del live:

Ciao belli

Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza restare a riposo…

(ora sto bene)

La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo.❤️

Ecco, qui sopra, il video caricato da Blanco sui social. Non è chiaro cosa sia accaduto al cantante, lui stesso ha parlato di un incidente, senza -giustamente- entrare nei dettagli. Un piccolo stop per il suo tour che continua a macinare date sold out e un grande riscontro da parte del pubblico.

Quella del 24 giugno 2022 sarebbe stata la prima data del suo tour estivo. Ecco, a seguire, il calendario completo. Ad oggi, la data del 2 luglio è puntualmente confermata.

24 giugno Genova, Parco degli Erzelli – Goa Boa The Next Day

2 luglio Paestum, Clouds Arena – MaCo Festival

8 luglio Ferrara, Ferrara Summer Festival

9 luglio Alba, Collisioni Festival

15 luglio Codroipo, Villa Manin

17 luglio L’aquila, Pinewood Festival

21 luglio Lucca, Mura di Lucca – Lucca Summer Festival

23 luglio Servigliano (Fm), Nosound Fest

27 luglio Roma, Rock in Roma

28 luglio Roma, Rock In Roma

30 luglio Catania, Villa Bellini

3 agosto Matera, Sonic Park Matera

4 agosto Gallipoli (Le), Parco Gondar

6 agosto Cattolica (Rn), Arena Della Regina

12 agosto Olbia, Olbia Arena – Red Valley Festival

16 settembre Milano, Ippodromo Snai San Siro – Milano Summer Festival

17 settembre Milano, Ippodromo Snai San Siro