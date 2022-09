Concerto di Blanco in programma questa sera, 12 settembre 2022, a Genova. La data era inizialmente prevista il 24 giugno scorso ma è stata posticipata a causa di un incidente di cui era stato vittima il cantante. Nulla di grave ma lo spostamento del live è stato inevitabile.

Ecco le parole dell’artista, in quell’occasione:

Ciao belli

Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza restare a riposo…

(ora sto bene)

La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo.❤️

A seguire tutte le informazioni e anticipazioni sul concerto di Blanco a Genova, dai biglietti disponibili alla scaletta delle canzoni.

Blanco, Genova, 12 settembre 2022, Biglietti

Il concerto di Blanco a Genova, lunedì 12 settembre 2022, è sold out. Non sono più disponibili biglietti per questa data. Il tour “Blu Celeste” ha ottenuto posti esauriti per tutta l’estate.

Blanco, Genova, 12 settembre 2022, Scaletta concerto

Ecco la scaletta delle canzoni eseguite da Blanco durante il “Blu Celeste” tour, nella data in calendario lunedì 12 settembre 2022, a Genova. Il live si terrà all’Arena del Mare, Area Porto Antico, e inizierà alle 21. Tra i brani in scaletta, l’ultimo singolo “Nostalgia” e grandi successi come “Notti in bianco”, “Brividi” e Mi fai impazzire” che hanno portato il giovante cantautore bresciano ai primi posti delle classifiche dei singoli e degli album, grazie al disco di debutto “Blu Celeste”.

Mezz’Ora di Sole

Paraocchi

Figli di Puttana

Sai Cosa C’è

Finché Non Mi Seppelliscono

P0rnografia (Bianco Paradiso)

David

Ladro Di Fiori

Belladonna (Adieu)

Notti In Bianco (Acoustic)

Blu Celeste

Lucciole

Amatoriale (Unreleased)

Ruggine (Unreleased)

Follia (Unreleased)

Mi Fai Impazzire

Afrodite

La Canzone Nostra

Brividi

Notti In Bianco