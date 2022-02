Continua l’ascesa inarrestabile di Blanco. In estate aveva conquistato, per settimane, il primo posto dei singoli più venduti grazie alla collaborazione con Sfera Ebbasta nel brano “Mi fai impazzire”. Il suo disco “Blu celeste” è stato un boom di vendite e ascolti in streaming, debuttando direttamente al primo posto della classifica Fimi. Poi, a coronare il tutto e cementare il successo ci ha pensato la sua sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con Mahmood grazie alla vittoria con il brano “Brividi”. Visto il consenso sempre maggiore ottenuto, nei giorni scorsi sono state annunciate altre date del tour estivo di Blanco. E, in poche ore, tutti i biglietti sono andati esauriti, in entrambe le occasioni.

A distanza di pochissime ore dalla messa in vendita, infatti, sono stati polverizzati ancora una volta i biglietti delle nuove date estive del primo tour di Blanco, che vanno ad aggiungersi a quelle nei club, anch’esse già tutte sold out dal giorno di annuncio.

Prodotto e distribuito da Vivo Concerti e Friends & Partners, il Blu Celeste Tour ha già totalizzato oltre 300mila venduti, rendendo ormai Blanco un fenomeno inarrestabile. Questo strabiliante risultato arriva dopo la certificazione Platino – conseguita in meno di due settimane – di Brividi, con cui Blanco ha vinto il 72° Festival di Sanremo insieme a Mahmood: il brano è il più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita.

In tutto questo, a maggio, Blanco parteciperà -insieme a Mahmood- all’Eurovision Song Contest 2022, ospitato a Torino, in Italia, dopo il trionfo di Maneskin nel 2021.

La corsa ai biglietti è stata immediata e, successivamente, via Twitter, sono nate polemiche riguardo ad alcuni account che hanno proposto biglietti in vendita con un prezzo maggiorato e aumentato notevolmente. L’hashtag #vendobiglietti ha sottolineato questa situazione, polemizzando (giustamente) verso coloro che hanno proposto i biglietti con il prezzo (almeno) raddoppiato:

Non capisco perchè nel 2022 la vendita dei biglietti non sia un sistema chiuso. Vuoi cedere il tuo biglietto? Perfetto, fallo attraverso la piattaforma in cui lo hai comprato allo stesso prezzo a cui lo hai comprato.#Vendobiglietti #Stopalbagarinaggio — L'Empirico (@LEmpirico) February 15, 2022

Posso dire la mia su questo fatto dei biglietti?

È n'esagerazione i prezzi a cui li rivendete, ma poi, perchè comprarli in primo luogo se sapete già che li rivendete?

Togliete la possibilità ad altra gente di poter prendere i biglietti #blanchitobebe #vendobiglietti — 𝙲𝚛𝚊𝚙_𝙱𝚊𝚐⁷|| 𝚜𝚑𝚎/𝚑𝚎𝚛 – 𝚑𝚎/𝚑𝚒𝚖 (@Gabry84588442) February 15, 2022

Qui sotto tutte le date nei club e i concerti nell’estate 2022:

Domenica 3 APRILE 2022 – PADOVA, GEOX SOLD OUT

Lunedì 4 APRILE 2022 – PADOVA, GEOX SOLD OUT

Mercoledì 6 APRILE 2022 – MILANO, FABRIQUE SOLD OUT

Giovedì 7 APRILE 2022 – MILANO, FABRIQUE SOLD OUT

Domenica 10 APRILE 2022 – ROMA, ATLANTICO SOLD OUT

Lunedì 11 APRILE 2022 – ROMA, ATLANTICO SOLD OUT

Mercoledì 13 APRILE 2022 – TORINO, TEATRO CONCORDIA SOLD OUT

Giovedì 14 APRILE 2022 – TORINO, TEATRO CONCORDIA SOLD OUT

Mercoledì 4 MAGGIO 2022 – FIRENZE, TUSCANY HALL SOLD OUT

Giovedì 5 MAGGIO 2022 – FIRENZE, TUSCANY HALL SOLD OUT

Giovedì 19 MAGGIO 2022 – NAPOLI, CASA DELLA MUSICA SOLD OUT

Domenica 22 MAGGIO 2022 – BOLOGNA, ESTRAGON SOLD OUT

Lunedì 23 MAGGIO 2022 – BOLOGNA, ESTRAGON SOLD OUT

Venerdì 27 MAGGIO 2022 – BRESCIA, GRAN TEATRO MORATO SOLD OUT

Sabato 28 MAGGIO 2022 – BRESCIA, GRAN TEATRO MORATO SOLD OUT

CALENDARIO ESTIVO

Sabato 18 GIUGNO 2022 – LOCARNO, CONNECTION FESTIVAL SOLD OUT

Venerdì 24 GIUGNO 2022 – GENOVA, GOA BOA_THE NEXT DAY SOLD OUT

Sabato 2 LUGLIO 2022 – PAESTUM (SA), MaCo FESTIVAL SOLD OUT

Venerdì 8 LUGLIO 2022 – FERRARA, SUMMER VIBEZ FESTIVAL SOLD OUT

Sabato 9 LUGLIO 2022 – ALBA (CN), COLLISIONI FESTIVAL SOLD OUT

Venerdì 15 LUGLIO 2022 – UDINE, VILLA MANIN SOLD OUT

Domenica 17 LUGLIO 2022 – L’AQUILA, PINEWOOD FESTIVAL SOLD OUT

Giovedì 21 LUGLIO 2022 – LUCCA SUMMER FESTIVAL – MURA DI LUCCA SOLD OUT

Sabato 23 LUGLIO 2022 – SERVIGLIANO (FM), NOSOUND FEST SOLD OUT

Mercoledì 27 LUGLIO 2022 – ROMA, ROCK IN ROMA SOLD OUT

Giovedì 28 LUGLIO 2022 – ROMA, ROCK IN ROMA SOLD OUT

Sabato 30 LUGLIO 2022 – CATANIA, VILLA BELLINI SOLD OUT

Domenica 31 LUGLIO 2022 – CATANIA, VILLA BELLINI SOLD OUT

Mercoledì 3 AGOSTO 2022 – MATERA, SONIC PARK MATERA SOLD OUT

Giovedì 4 AGOSTO 2022 – GALLIPOLI (LE), PARCO GONDAR SOLD OUT

Sabato 6 AGOSTO 2022 – CATTOLICA (RN), ARENA DELLA REGINA SOLD OUT

Venerdì 12 AGOSTO 2022 – OLBIA, RED VALLEY FESTIVAL SOLD OUT

Venerdì 16 SETTEMBRE 2022 – MILANO, IPPODROMO SNAI SAN SIRO SOLD OUT

Sabato 17 SETTEMBRE 2022 – MILANO, IPPODROMO SNAI SAN SIRO SOLD OUT