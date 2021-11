Blanca è la nuova serie di Rai 1, con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon, liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi. La prima puntata ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico grazie a 5.672.000 telespettatori, con uno share quasi del 26%.

La protagonista della serie è Blanca, una ragazza non vedente che decide di entrare in polizia e di dimostrare le proprie capacità e il proprio valore, nonostante la disabilità e i pregiudizi dei suoi colleghi.

Per quanto riguarda l’aspetto musicale, la colonna sonora originale della serie è firmata dai Calibro 35 ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 22 novembre 2021. Nell’album, oltre a brani strumentali, sono presenti canzoni che vedono la partecipazione di interpreti vocali.

Il primo singolo estratto dall’album, attualmente in rotazione radiofonica, ad esempio, è Ready Steady, che vede la partecipazione di MEI, rapper londinese, e Arya Delgado, giovane artista soul milanese di origini venezuelane.

Altri artisti che hanno lavorato per la soundtrack sono Gorka, esponente della scena rap genovese, Tahnee Rodriguez, cantante soul italiana di origini argentine e ruandesi, Tom Newton, artista blues cuneese, ed Elisa Zoot, cantante italo-britannica, frontwoman dei Black Casino and the Ghost.

La band formata da Massimo Martellotta, Enrico Gabrielli, Luca Cavina e Fabio Rondanini (e dal produttore Tommaso Colliva), in questi dieci anni di attività, hanno lavorato per colonne sonore, produzioni televisive, sonorizzazioni, library music, libri e spettacoli teatrali, hanno condiviso il palco con artisti del calibro di Muse, Sharon Jones, Sun Ra Arkestra e Thundercat e le loro musiche sono state campionate anche da altri artisti (Dr. Dre, Jay-Z, The Child of lov feat. Damon Albarn).

La colonna sonora di Blanca è principalmente funk ma anche “soul classico a brani più in linea con le nostre produzioni recenti, spruzzate di campionatori e synth”.

Calibro 35 – Blanca: tracklist

1. Ready Steady feat. MEI, Arya Delgado

2. That Kind Of Feeling

3. Cool Funk

4. Tema di Blanca (Risoluzione)

5. White Shark feat. Elisa Zoot

6. Indagini

7. La Ragazza Col Cane

8. Negli Abissi

9. I See Through You feat. Elisa Zoot

10. Fantasmi nel Palazzo

11. Villapizzone

12. Colossei e Container

13. The World is Blind feat. Tahnee Rodriguez

14. Danza dei Bottoni

15. Lavanderia a Gettoni

16. Ricordi Drammatico Tensivo

17. The Hardest Day Of My Life feat. Tom Newton

18. Tema di Blanca (Al Buio)

19. Genova Chiama feat. Gorka

20. Afrobar

21. Danza della Pioggia

22. It’s a Man’s Man’s Man’s World feat. Marina Maximilian