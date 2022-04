Black Pulcinella, il nuovo album di Clementino è già in pre-ordine

A tre anni dall’album Tarantelle, Clementino è pronto a tornare col nuovo disco di inediti anticipato dal singolo ATM in rotazione radiofonica da qualche giorno. Black Pulcinella, questo il titolo dell’album, sarà disponibile dal 29 aprile prossimo, pubblicato da Epic Records Italy/Sony Music Italy.

I fan più accaniti di Clementino avranno già visto che la promozione è ufficialmente entrata nel vivo e che i canali social dell’artista campano si sono già popolati della maschera di Pulcinella in versione un po’ più dark, con felpa e mantello neri. È proprio quell’immagine la cover di Black Pulcinella, già in pre-ordine sia in versione CD che in versione vinile, anche con l’autografo di Clementino.

Black Pulcinella, la tracklist del nuovo album di Clementino

Come ormai da tradizione, all’annuncio di un nuovo disco la tracklist completa rimane avvolta dal più assoluto riserbo e Clementino non fa eccezione. Abbiamo visto la cover e l’unica certezza che abbiamo è che il disco conterrà il nuovo singolo ATM, mentre il resto dei brani e, soprattutto, delle collaborazioni arriveranno in seguito, man mano che si avvicinerà la data di uscita.

Tutte le edizioni di Black Pulcinella già in pre-ordine

Black Pulcinella di Clementino sarà disponibile dal 29 aprile 2022, ma già da oggi è possibile pre-ordinarne una copia scegliendo tra una serie di edizioni pensate anche per i fan più accaniti di uno dei cantautori più apprezzati di questa generazione. Vediamo insieme tutte le opzioni disponibili su Amazon.

