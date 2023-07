Concerto dei Black Eyed Peas giovedì 13 luglio 2023 a Nichelino (Torino). Il Sonic Park Stupinigi è ospitato dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi – certificato patrimonio UNESCO – per la quinta volta, a partire dal 2018. Sono stati annunciati grandi nomi che si integra con tutta la bellezza e la cultura di un luogo di inestimabile valore, per dare vita a un’estate memorabile, piena di emozioni.

Dopo la prima data, seguiranno altri concerti in Italia: Ferrara (venerdì 14 luglio 2023, Summer Vibez), Lecce (domenica 13 agosto 2023, Oversound Music Festival) e Olbia (lunedì 14 agosto 2023, Red Valley Festival).

A seguire potete leggere tutte le informazioni sulla scaletta del concerto a Torino e le informazioni sui biglietti disponibili.

Black Eyed Peas, Nichelino (Torino), 13 luglio 2023, la scaletta del concerto

Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto della band che prenderà il via a partire dalle 21.30. Ecco l’ordine di esecuzione dei brani.

Let’s Get It Started

Boom Boom Pow

Ritmo (Bad Boys for Life)

MAMACITA

Pump It

Love Tonight (Shouse cover) (Taboo Solo)

Scream & Shout (will.i.am song)

Don’t Stop the Party

The Time (Dirty Bit)

Where Is the Love?

GIRL LIKE ME

I Gotta Feeling

Meet Me Halfway

Bebot / We Are Family / Good Times / My Humps / Rock That Body / I Gotta Feeling

Black Eyed Peas, Nichelino (Torino), 13 luglio 2023, info biglietti del concerto

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto dei Black Eyed Peas a Nichelino (Torino) in programma giovedì 13 luglio 2023. Si parte dai 52.90 per il posto Unico fino ai 74.75 euro per la zona PIT. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

La discografia della band

Il gruppo ha dettato il ritmo della cultura pop arrivando a far confluire influenze ibride di hip-hop, pop ed elettronica già dal 1995, e ha inciso brani destinati a rimanere nella storia della musica contemporanea come “Let’s Get It Started” e “I Gotta Feeling”. Il loro ottavo album in studio “Translation”, certificato PLATINO in Italia, ha ottenuto un successo internazionale nel 2020 anche grazie alle collaborazioni con artisti come J Balvin, Ozuna, Maluma, Shakira, Nicky Jam e Tyga.

Il disco ha portato al grande successo i singoli “Ritmo (Bad Boys for Life)” feat. J Balvin (2x Platino e Top5 dell’Airplay radiofonico in Italia), “Mamacita” feat. Zona e J.Rey Soul (3X Platino e Top 5 dell’Airplay radiofonico in Italia), e “Girl Like Me” feat. Shakira (certificato ORO in Italia e “Best Latin” agli MTV EMAs), ottenendo numerosi riconoscimenti a livello globale. Il singolo “Hit It”, in collaborazione con Saweetie e Lele Pons, conta circa 50 milioni di stream, 50 milioni di visualizzazioni su YouTube, e ha raggiunto la Top 50 dell’Airplay radiofonico italiano.

Nel 2022 il gruppo si riunisce con Shakira e David Guetta per “Don’t You Worry” ( PLATINO in Italia e Top 3 dell0Airplay radiofonico) il primo singolo del nono album in studio “Elevation” , seguito rapidamente dalla collaborazione tra Anita ed El Alfa “Simply The Best”, che ha aperto un altro brillante capitolo nella storia e ha raggiunto la TOP 10 dell’Airplay radiofonico in Italia.

Il trio californiano si è recentemente esibito sul palco del teatro Ariston come ospiti della seconda serata della 73esima edizione Festival di Sanremo.