Bjork torna stasera, 23 settembre 2023, in concerto in Italia, all’Unipol Arena a Bologna con una nuova data del suo “Cornucopia” tour. Si tratta del decimo tour di concerti e la prima produzione teatrale della cantautrice islandese Björk. Concepito sulla base del nono album in studio di Björk, Utopia (2017), è diretto dalla regista argentina Lucrecia Martel ed è stato descritto come il “concerto teatrale più elaborato finora” della cantante. Lo spettacolo presentava diverse immagini digitali create dall’artista multimediale Tobias Gremmler, mentre Chiara Stephenson ha fornito la scenografia, realizzata per assomigliare ai funghi. Le esibizioni sono state elogiate dalla critica, che ha lodato la performance del cantante e la produzione complessiva dello spettacolo.

A seguire tutte le informazioni sui biglietti e le anticipazioni sulla scaletta del concerto di Bjork a Bologna, in programma sabato 23 settembre 2023.

Bjork, Bologna, la scaletta del concerto, 23 settembre 2023

Il concerto inizierà alle 21. Ecco la scaletta delle canzoni eseguite a Milano:

The Gate

Utopia

Arisen My Senses

Ovule

Show Me Forgiveness

Venus as a Boy

Claimstaker

Isobel

Blissing Me

Arpegggio

Victimhood

Fossora / Atopos (Medley)

Features Creatures

Courtship

Pagan Poetry

Losss

Sue Me

Tabula Rasa

A message by Swedish environmental activist Greta Thunberg

Mycelia

Future Forever

Notget

Bjork, Bologna, info biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Bjork a Casalecchio di Reno, Bologna. Si parte da 69 euro per il 6 Settore Visione Limitata fino ai 161 euro del 1 Settore Numerato. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno, Bologna

Sarà attiva una navetta, un servizio di collegamento diretto tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena.

In autobus

Da Bologna – linee autobus exrtaurbane numero 83, 94, 671.

Da Casalecchio di Reno – linea 85

In treno

Collegamento con:

Stazione Centrale di Bologna tramite la Linea Ferroviaria Suburbana (Bologna – Vignola). Fermata Palasport – Futurshow Station – distanza 1 minuto

Stazione Bologna Centrale – distanza 19 minuti

Da Firenze – distanza 35 minuti

Stazione Milano – distanza 55 minuti

Da Roma – distante 100 minuti

Se si arriva in auto, in autostrada è raggiungibile percorrendo la A1, A13 e A14, uscendo al casello di Casalecchio di Reno ed imboccando l’uscita 1 bis.

Per chi arriva dalla tangenziale, l’uscita è la numero 1.

Comoda la situazione posteggi: Unipol Arena dispone di un’area dedicata ai parcheggi di 50.000 mq. ed è dotato di 3.000 posti auto.