A differenza di Noel Gallagher, Billy Corgan ama sempre più l’attuale mondo musicale che stiamo ascoltando. Il frontman degli Smashing Pumpkins ha ammesso di aver sempre “sognato” un luogo nel tempo in cui gli artisti pop si potessero spingere oltre i confini, come hanno fatto Halsey. la hitmaker di ‘Bad At Love’, con il suo sound alternativo e la star di ‘Stupid Love’, Lady Gaga, con il suo tocco country nell’LP “Joanne”.

Parlando con Zane Lowe su Apple Music, Corgan ha dichiarato:

“Penso che la buona notizia sia che ora siamo o stiamo entrando nel mondo musicale che sognavo. Significa che puoi sentire artisti pop come Halsey fare tracce quasi alternative. E vedi Gaga che fa un album country. Voglio dire, gli artisti dovrebbero davvero esplorare lo spazio e, se sono abbastanza dotati, dovrebbero essere in grado di farcela. Se non lo sono, va bene anche questo”

Infine, in vista delle elezioni presidenziali del 3 novembre, il rocker di 53 anni ha ammesso che ora è il momento per tutti di unirsi per costruire un “mondo perfetto in cui tutti possano realizzare il proprio sogno”: