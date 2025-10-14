Billie Eilish, regali alla fan che ha difeso la cantante dopo l’aggressione a Miami

Si è conclusa la serie di tre concerti di Billie Eilish a Miami, e si è conclusa con tre sold out e senza ulteriori incidenti rispetto a quanto accaduto venerdì sera.

Billie Eilish, cosa è accaduto

Nel primo dei tre show di ottobre a Miami, un durante una passerella che la cantante stava effettuando lungo la transenna a ridosso del parterre, un uomo ha afferrato Billie trascinandola con forza verso le barriere.

La cantante è riuscita rapidamente a divincolarsi non senza un gesto di disappunto raccolto anche da diverse immagini, pubblicate su numerosi social dai fan presenti. Decisivo anche l’intervento della sicurezza che è stato immediato per garantire la sicurezza della cantante che ha ripreso il suo show senza ulteriori incidenti mentre il responsabile, subito identificato, veniva espulso dall’arena.

Le scuse dell’aggressore

I video di quanto accaduto hanno anche evidenziato una ragazza con la bandana rossa che si è subito resa conto di quanto stava accadendo. E ha immediatamente collaborato con la sicurezza: anzi… dalle immagini si vede proprio che è lei a inseguire e redarguire l’aggressore che poi, fuori dall’arena, si è scusato dicendo di volere soltanto abbracciare la cantante. Il giovane avrebbe anche tentato di rientrare nell’arena proprio per incontrare Billie Eilish e porgere le sue scuse personalmente. Ma la sua richiesta è stata respinta dal servizio d’ordine e dall’entourage dell’artista.

Billie Eilish ringrazia la sua fan

Molta sorpresa invece da parte di Aniyah, così si chiama la ragazza con la bandana rossa intervenuta tempestivamente in un momento di estrema confusione, che si è vista recapitare a casa un pacco con una felpa, alcuni gadget e un biglietto di ringraziamento scritto personalmente da Billie. Le sue immagini nel frattempo erano diventate virali con diversi fan eccellenti, come Finneas, il fratello maggiore di Billie, che si è congratulato con la ragazza per la prontezza di spirito e la determinazione: “La ragazza in bandana rossa spacca…” ha scritto Finneas sui social.

A stretto giro di post sono arrivati anche i ringraziamenti da parte di Aniyah che pubblicamente ha mostrato orgogliosamente i regali.

Il tour continua

Chiuso il trittico di Miami, la tournée “Hit Me Hard and Soft” prosegue a Orlando. La polizia locale ha confermato l’espulsione dell’uomo, che tuttavia ha potuto lasciare l’arena senza ulteriori provvedimenti.