Paura per Billie Eilish strattonata sulle transenne a Miami | Invasione di fan per Carti

Momenti di apprensione durante lo show in programma al Kaseya Center di Miami dove Billie Eilish è stata afferrata due volte da uno spettatore mentre si avvicinava alle barriere del parterre per salutare il pubblico: nessuna conseguenza per l’artista, il responsabile è stato individuato ed espulso

“Niente di grave, può succedere” ha detto a un giornalista che la attendeva in albergo. Ma le fonti più vicine a Billie Eilish hanno invece dichiarato che la cantante si è trovata spiazzata e un po’ spaventata da quanto accaduto quasi al termine della sua prima data in programma al Kaseya Center di Miami.

Billie Eilish, cosa è successo

Secondo alcune testimonianze Billie Eilish sarebbe stata violentemente tirata verso la barricata da un fan. Alcuni video mostrano la cantante mentre dà il “cinque” al pubblico e viene strattonata due volte: nella prima riesce a liberarsi con l’aiuto della security, ma nella seconda cade contro le transenne prima di essere circondata dagli addetti e riportata in sicurezza. Verso il palco. La cantante inizialmente non ha commentato l’accaduto proseguendo la serata senza apparenti conseguenze.

L’intervento della polizia e le misure in arena

Il portavoce del Miami Police Department ha confermato che l’autore del gesto è stato identificato ed espulso dal Kaseya Center; al momento non risultano ulteriori provvedimenti. Emittenti locali e nazionali hanno diffuso frame che mostrano il momento in cui la star viene afferrata, a un certo punto anche per i capelli, lungo lo stretto corridoio che percorre il parterre tra palco e platea. L’episodio ha portato a un intervento tempestivo della sicurezza, senza interruzioni prolungate dello show.

Billie Eilish was violently assaulted during her barricade walk at her show in Miami last night. pic.twitter.com/mAazw5bbId — Billie Eilish Spotify Data (@bespotifydata) October 10, 2025

Invasione di fan per Playboi Carti

Ancora maggiore tensione a Seattle dove in occasione del passaggio del tour di Carti dalla Climate Pledge Arena oltre cinquecento fan sono riusciti a scavalcare le transenne e fare irruzione nel parterre. Concerto sospeso: anche perché l’area era diventata estremamente affollata e pericolosa al punto che dall’altoparlante gli organizzatori hanno chiesto ai fan di tornare ai loro posti. Inutilmente.

Il concerto è poi ripreso con momenti di forte tensione tra il pubblico e almeno quattro risse furiose nel parterre che hanno costretto gli organizzatori a un certo punto ad annullare uno degli show precedenti a quello del rapper con Ken Carson che ha lasciato il palco senza nemmeno avere completato la terza canzone.

Reazioni e tema sicurezza ai live

Le immagini hanno riacceso il dibattito sul rispetto delle regole ai concerti dopo casi simili che hanno coinvolto altre artiste. Fan e commentatori hanno condannato l’accaduto, sottolineando come i momenti di contatto “al pit” richiedano responsabilità da parte del pubblico per evitare rischi all’artista e agli spettatori stessi. Testate americane hanno evidenziato la prontezza della security e il fatto che Billie abbia mantenuto la calma con estrema professionalità e ripreso subito il controllo della scena.