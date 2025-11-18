Biagio Antonacci annuncia Unplugged 2026: quaranta concerti in quattro arene storiche

Biagio Antonacci è pronto a riabbracciare il suo pubblico. Dopo l’enorme successo del tour 2024, il cantautore milanese annuncia Unplugged 2026, un progetto live unico nel suo genere che tuttavia riparte proprio da alcune delle atmosfere vissute nel corso del suo ultimo tour che aveva toccato location storiche molto affascinanti come Vittoriale, Terme di Caracalla e Arena di Pompei.

Biagio Antonacci, tour 2026

Il tour 2026 sarà scandito da quaranta concerti distribuiti in quattro arene di straordinario valore storico e culturale. Non un semplice tour, ma una vera residency itinerante che porterà Antonacci a esibirsi più volte nella stessa città, creando un rapporto più profondo con i luoghi e con chi li vive.

Il format sarà del tutto speciale: Antonacci salirà sul palco in una versione unplugged, affiancato dai suoi musicisti e da un quartetto d’archi. Un assetto intimo che promette un’esperienza d’ascolto inedita anche per chi segue l’artista da anni. Quaranta appuntamenti che saranno anche gli unici live della prossima estate.

L’idea di una lunga permanenza in ogni luogo nasce proprio dal rapporto che Antonacci ama instaurare con le città che lo ospitano: “Quando ti fermi per più giorni a cantare nella stessa città – racconta Antonacci – finisci per sentirti davvero più a casa. Si crea una piccola comunità intorno al concerto, e questo ti permette di conoscere meglio la città, le sue abitudini, la cucina, l’ospitalità e la cultura del posto. In pratica, restare fermi in un luogo per più date ti fa davvero entrare in sintonia con quel posto e con la sua gente”.

Le quattro arene e le date di Unplugged 2026

Il viaggio musicale partirà dal Teatro Greco di Tindari, in provincia di Messina, dove Antonacci si esibirà il a luglio in una cornice che incrocia scenari naturali mozzafiato e stratificazioni culturali millenarie.

La seconda tappa sarà l’Anfiteatro Romano di Lucera, nel Foggiano, programmata a cavallo tra luglio e agosto. Qui Antonacci porterà il suo repertorio in un luogo che è testimonianza viva del dialogo tra epoche e civiltà.

Quaranta concerti da luglio a ottobre

Dopo una pausa estiva, dal 4 settembre il tour si sposterà di nuovo al Vittoriale di Gardone Riviera, dove nel 2024 aveva già registrato dieci sold out consecutivi. Anche per il 2026, Antonacci replicherà la residency con nuove dieci date nella prima metà di settembre. Il gran finale sarà al Teatro Grande di Pompei, dove il cantautore tornerà per dieci appuntamenti a cavallo settembre e ottobre. Un ritorno attesissimo in uno dei luoghi più suggestivi del patrimonio archeologico italiano che sempre più spesso negli ultimi anni ha ospitato concerti di valore straordinario. Dallo storico passaggio dei Pink Floyd Nick Mason e David Gilmour che proprio qui registrarono il grandioso film Live At Pompeii, alle più recenti esibizioni di Bocelli, Nannini, Bollani, Ben Harper e Jean Michel Jarre.

Le date di Unplugged 2026 di Biagio Antonacci

3 luglio 2026 – Tindari, Teatro Greco

4 luglio 2026

5 luglio 2026

7 luglio 2026

8 luglio 2026

10 luglio 2026

11 luglio 2026

13 luglio 2026

17 luglio 2026

18 luglio 2026

21 luglio 2026 – Lucera, Anfiteatro Romano

22 luglio 2026

24 luglio 2026

25 luglio 2026

26 luglio 2026

28 luglio 2026

29 luglio 2026

31 luglio 2026

1 agosto 2026

2 agosto 2026

4 settembre 2026 – Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale

5 settembre 2026

6 settembre 2026

8 settembre 2026

9 settembre 2026

11 settembre 2026

12 settembre 2026

13 settembre 2026

15 settembre 2026

16 settembre 2026

22 settembre 2026 – Pompei, Teatro Grande

23 settembre 2026

25 settembre 2026

26 settembre 2026

27 settembre 2026

29 settembre 2026

30 settembre 2026

2 ottobre 2026

3 ottobre 2026

4 ottobre 2026