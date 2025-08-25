Biagio Antonacci: la carriera, gli amori, il matrimonio finito con Marianna Morandi

Biagio Antonacci, nato a Milano il 9 novembre 1963, è uno dei più celebri cantautori italiani della sua generazione. La sua carriera, lunga e variegata, è un racconto di passione musicale, evoluzione artistica e connessione profonda con il pubblico. Da Rozzano, la cittadina milanese dove è cresciuto, alle vette del successo nazionale e internazionale, Antonacci ha saputo emozionare con le sue canzoni e rimanere una figura di spicco nella musica italiana. Ma siamo sicuri di sapere proprio tutto sul grande cantautore?

Figlio di un padre pugliese e di una madre milanese, Antonacci ha cominciato la sua carriera musicale in giovane età, suonando la batteria in band locali. Nonostante un inizio che non lo vede subito nel mondo della musica, il suo talento emerge fin da giovane, tanto che a soli dieci anni si esibisce al cinema Fellini di Rozzano con la sua band, i Falchi Junior. Dopo il diploma da geometra, la sua vita prende una svolta decisiva: entra nell’Arma dei Carabinieri, ma non perde mai la sua passione per la musica, e il destino lo porta a incontrare Ron, un incontro che segnerà l’inizio della sua carriera da solista.

Nel 1988, con il brano Voglio vivere in un attimo, Biagio partecipa al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte, sebbene non riesca a raggiungere la finale. Ma il suo talento non passa inosservato: grazie all’intervento di Ron, viene notato da Gaetano Curreri, frontman degli Stadio, che lo fa esibire come opening act in un suo concerto.

Carriera e vita privata di Biagio Antonacci

Il primo album, Sono cose che capitano (1989), non segna un trionfo immediato, ma Biagio Antonacci non si arrende. Con il secondo disco, Adagio Biagio (1991), il cantante milanese inizia a farsi conoscere, anche se il vero successo arriva con l’album Liberatemi (1992), che diventa il suo primo grande traguardo commerciale. Con il brano Liberatemi, Antonacci inizia a girare l’Italia, consolidando la sua presenza nel panorama musicale italiano.

La sua consacrazione arriva con l’album Biagio Antonacci (1994), che include successi come Non è mai stato e Se io, se lei. Questi brani lo portano a vendere oltre 300.000 copie e a diventare uno degli artisti più amati in Italia. L’album successivo, Il mucchio (1996), segna la sua evoluzione anche come produttore, consolidando ulteriormente la sua posizione nel panorama musicale.

Gli anni seguenti sono una continua affermazione: Mi fai stare bene (1997) e Come una goccia d’acqua (2000) vedono Antonacci conquistare nuove vette sia in termini di vendite che di pubblico. Il tour che segue l’uscita di Mi fai stare bene è un trionfo, tanto che il cantautore vince il Premio Tour al Festivalbar 1999.

Biagio Antonacci non è solo un cantautore, ma un narratore di storie, emozioni e riflessioni sull’amore, sulla vita e sul cambiamento. Il suo stile musicale spazia dal pop al rock, passando per il cantautorato acustico, e i suoi testi affrontano tematiche universali come la solitudine, la speranza e l’introspezione. Il suo approccio alla musica è sempre stato sincero e autentico, capace di toccare il cuore del pubblico, generazione dopo generazione.

Dal 1993 al 2002 ha avuto un legame sentimentale con Marianna Morandi, figlia di Gianni, con la quale ha avuto due figli: Paolo e Giovanni. Successivamente, da Paola Cardinale ha avuto il terzo figlio: Carlo.