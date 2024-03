Era il 13 marzo 1999. Venticinque anni fa, Cher conquistava la numero 1 con Believe e vi rimase per quattro settimane nella classifica dei singoli statunitensi con “Believe”, diventando la cantante donna più anziana a raggiungere la vetta della Hot 100 all’età di 53 anni. La canzone ha raggiunto il numero 1 in quasi tutti i paesi in cui è entrata nelle classifiche. tra cui Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda, Regno Unito, Spagna, Francia, Germania e Italia. È diventato anche il singolo più venduto da un’artista solista nel Regno Unito. “Believe” rimane uno dei singoli più venduti di tutti i tempi con vendite di oltre 11 milioni di copie in tutto il mondo.

La canzone è stata un punto di svolta nella musica e nella stessa carriera di Cher.

Clicca qui per vedere il video ufficiale di “Believe” di Cher.

Uno degli elementi più distintivi di “Believe” è l’uso innovativo dell’Auto-Tune, un effetto audio che modifica la tonalità della voce Cher e il produttore Brian Higgins hanno sfruttato questa tecnologia in modo audace, trasformando la voce di Cher in un suono sintetico e quasi robotico. Questo ha aggiunto un elemento futuristico e distintivo alla canzone, rendendola immediatamente riconoscibile ancora oggi. E potete accorgervi da soli quanto questo effetto audio sia diventato popolare anche nel 2024…

Il successo di “Believe” è stato straordinario. La canzone ha raggiunto la vetta delle classifiche in oltre 23 paesi ed è diventata la canzone più venduta del 1998 nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Ha anche vinto il premio Grammy per la Miglior Registrazione Dance nel 2000.

Il testo parla del trovare la forza per andare avanti dopo una delusione amorosa, incoraggiando l’ascoltatore a credere in se stesso e nelle proprie capacità di superare le avversità. Questo messaggio di speranza e determinazione ha reso la canzone incredibilmente rilevante per molte persone in tutto il mondo, contribuendo alla sua popolarità duratura.

Ecco alcune curiosità legate a “Believe” di Cher.

