Bay Fest 2024: lineup, orari e tutte le informazioni sul festival punk di Agosto

Dopo le anteprime di Giugno con i Descendents e l’imminente Pool Party il 6 Agosto con gli Strung Out, il 12-13-14 Agosto si entra nel vivo dei tre giorni di Bay Fest: con un programma fitto di dj set, show acustici e tanto altro. Uno dei festival punk rock più importanti d’Italia e conosciuto in tutto il mondo, è diventato uno degli appuntamenti più attesi per tutti gli amanti di questo genere musical. Giorni di festa, immersi tra la musica, il mare, la spiaggia, l’ottimo cibo e l’accoglienza tipiche della Riviera Romagnola.

Questa la lineup completa dei tre giorni presso il Beky Bay di Bellaria/Igea Marina. Per informazioni più dettagliate su biglietti e possibilità di campeggiare accanto al festival, vi rimandiamo al sito ufficiale del Bay Fest

12 AGOSTO – DAY 1

ALKALINE TRIO – SATANIC SURFERS – IGNITE

Acoustic show: Drum N’ Jack

Biglietto: 20 euro

13 AGOSTO – DAY 2

MILLENCOLIN – LESS THAN JAKE – SHANDON

Acoustic show: 27 Times 9

Biglietto: 20 euro

14 AGOSTO – DAY 3

NASKA – LOST – ITCHY

Acoustic show: SoundCheck

Biglietto: 25 euro

Bay Fest, orari 12 Agosto

Apertura porte: 17.00

Drum and Jack: 18.30

Ignite: 19.30

Satanic Surfers: 21.00

Alkaline Trio: 22.30

JD-Slam Dunk UK + Kate Klein: 00.00

Bay Fest, orari 13 Agosto

Apertura porte: 17.00

27 Times 9: 18.30

Shandon: 19.30

Less Than Jake: 21.00

Millencolin: 22.30

Lappa (afterparty): 00.00

Bay Fest, orari 14 Agosto

-coming soon-