I Baustelle sono in concerto stasera, 15 maggio 2023, nella Sala Santa Cecilia all’Auditorium Parco della Musica a Roma con una nuova tappa del loro tour. La band presenterà i pezzi più recenti presenti nel loro ultimo disco “Elvis” insieme ai classici del loro repertorio (come “Charlie fa surf”). Elvis è il nono album in studio dei Baustelle e giunge a distanza di cinque anni da “L’amore e la violenza, vol.2”. La copertina, realizzata da Marco Cella con la direzione artistica di Gian Luca Fracassi, riconferma la nuova direzione dell’estetica del gruppo, fatta di raffinatezza e contemporaneità, senza mai abbandonare quello sguardo al passato costitutivo della band.

Qui sotto potete leggere la scaletta delle canzoni e le informazioni sui biglietti disponibili.

Baustelle, la scaletta del concerto a Roma, 15 maggio 2023

Il concerto della band inizierà alle 21.

Intro

Andiamo ai rave

Betabloccanti cimiteriali blues

La guerra è finita

Los Angeles

La nostra vita

Milano è la metafora dell’amore

Contro il mondo

Monumentale

Un romantico a Milano

La moda del lento

Veronica n.2

Amanda Lear

Baudelaire

Il liberismo ha i giorni contati

Noi bambine non abbiamo scelta

Charlie fa surf

Le rane

Gomma

La canzone del riformatorio

Baustelle, biglietti del concerto a Roma, 15 maggio 2023

Il concerto dei Baustelle a Roma è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data di lunedì 15 maggio 2023.

Come arrivare alla Sala Santa Cecilia all’Auditorium Parco della Musica a Roma

Come riportato da Ticketone, ecco le indicazioni su come arrivare alla Sala Santa Cecilia all’Auditorium Parco della Musica a Roma:

Come arrivare in metropolitana

Metro A – fermata Flaminio poi Autobus 2 o M

Ferrovia Roma-Nord – fermata Piazza Euclide

Se si arriva in autobus

Linea 910 – capolinea Termini/Piazza Mancini

Linea 53 – Capolinea Piazza Mancini/Piazza San Silvestro

Linea M – Capolinea Stazione Termini/Viale Pietro de Coubertin (Auditorium) dalle ore 17 fino al termine dell’ultimo spettacolo. Partenze ogni 15 minuti

Linea 2 – Capolinea P.le delle Canestre (Villa Borghese/P.le Flaminio)/P.zza Mancini

In auto

G.R.A. uscita Flaminio Saxa Rubra, direzione Corso di Francia

Lungotevere Flaminio/Viale Tiziano, altezza Palazzetto dello Sport