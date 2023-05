Tornano live i Baustelle, iconica formazione composta da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi, che questa sera saranno a Firenze al Tuscany Hall, con il loro attesissimo tour nei club già tutto sold out, prodotto e organizzato da Vivo Concerti. Inoltre quest’estate proseguiranno il loro viaggio musicale con “Elvis tour”, quindici live prodotti e organizzati da Vivo Concerti, che vedranno la band ospite dei principali festival nell’estate 2023. Per celebrare la rifondazione Baustelle, l’attuale tour live nella dimensione dei club rappresenta per il gruppo un momento fondamentale di condivisione e sancisce definitivamente l’atteso ritorno di questo gruppo. Per questa occasione, i Baustelle saranno accompagnati da musicisti nuovi, veri esperti capaci di maneggiare la materia del rock and roll, ossia Alberto Bazzoli (tastiere), Lorenzo Fornabaio (chitarra elettrica), Julie Ant (batteria) e Milo Scaglioni (basso). Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti disponibili.

Baustelle, la scaletta del concerto a Firenze, 2 maggio 2023

Intro

Andiamo ai rave

Betabloccanti cimiteriali blues

La guerra è finita

Los Angeles

La nostra vita

Milano è la metafora dell’amore

Contro il mondo

Monumentale

Un romantico a Milano

La moda del lento

Veronica n.2

Amanda Lear

Baudelaire

Il liberismo ha i giorni contati

Noi bambine non abbiamo scelta

Charlie fa surf

Le rane

Gomma

La canzone del riformatorio

Baustelle, biglietti concerto a Firenze, 2 maggio 2023

Il concerto dei Baustelle a Firenze è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 2 maggio.

Ecco, a seguire, tutte le date nei tour, prima della partenza dei concerti estivi.

Venerdì 5 maggio 2023 – Bologna @ Estragon – SOLD OUT

Sabato 6 maggio 2023 – Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia – SOLD OUT

Lunedì 8 maggio 2023 – Milano @ Alcatraz – SOLD OUT

Martedì 9 maggio 2023 – Milano @ Alcatraz – SOLD OUT

Giovedì 11 maggio 2023 – Bologna @ Estragon – SOLD OUT

Venerdì 12 maggio 2023 – Bologna @ Estragon – SOLD OUT

Lunedì 15 maggio 2023 – Roma @ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone