Appuntamento a Gallipoli venerdì 7 luglio con i Battiti Live 2023. Si tratta del penultimo appuntamento della stagione (registrato e trasmesso prossimamente su Italia 1) prima dell’atto finale di domenica 9 luglio. Ecco le parole di Stefano Minerva, sindaco della città:

“La grande musica torna ad essere protagonista nella nostra città con ospiti d’eccezione. Una due giorni che consacra ancora una volta Gallipoli tra le mete predilette pugliesi, una città capace di coniugare arte, cultura, musica, giovani e famiglie. Un orgoglio da primo cittadino poter confermare Battiti Live, frutto del lavoro di una grande squadra e che porterà tantissime persone a Gallipoli e che sarà meta prediletta di curiosi e spettatori. Rispondiamo ancora una volta presente, per dare continuità ad un progetto lungimirante e che fa del territorio il punto cardine. Evviva Gallipoli, evviva Battiti Live, evviva la Puglia!”.

Qui sotto potete leggere tutte le anticipazioni e informazioni sul cast dei cantanti ospiti della serata di venerdì 7 luglio, a Gallipoli, e come partecipare.

Battiti Live 2023 a Gallipoli, cantanti e ospiti, 7 luglio 2023

Venerdì 7 luglio ci saranno: Baby K, Mr.Rain, Sangiovanni, Ciccio Merolla, Claude, Emis Killa, Carl Brave, Gabry Ponte, Mara Sattei, Tiromancino, Enula, Achille Lauro, Rose Villain, Ariete, Angelina Mango, Matteo Romano, Luigi Strangis, Berna, Piccolo G, Rkomi, Irama, Leo Gassmann. On the road da Peschici Matteo Paolillo, attore ed autore di “Mare Fuori”, la fortunata serie Tv. On the road da Taranto Fedez, Articolo 31 e Annalisa, che nella puntata del 7 luglio raggiungerà anche il palco di Gallipoli. Infine, da Giovinazzo, l’on the road di Marco Mengoni ed Elodie.

Battiti Live 2023 a Gallipoli, come partecipare

Non ci sono biglietti per partecipare alla registrazione di Battiti Live 2023. L’ingresso è gratuito e libero – fino al raggiungimento delle capienze consentite- nell’area portuale di Gallipoli dove si terrà l’appuntamento live condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione di Mariasole Pollio.

Dove vederlo in tv e streaming

Oltre alla messa in onda prossimamente su Italia 1, è possibile seguire i Battiti Live 2023 anche su RadioNorba TV e su TeleNorba, in diretta. È visibile sul Canale 730 di Sky sul Canale 11 del Digitale Terrestre in Puglia. Possibile anche seguirlo in streaming cliccando qui.