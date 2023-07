Battiti Live 2023, 25 luglio, quarta puntata in diretta: scaletta, cantanti, ospiti, esibizioni

Questa sera, su Italia 1, andrà in onda il quarto appuntamento con l’edizione 2023 del Radio Norba Cornetto Battiti Live, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione di Maria Sole Pollio.

L’edizione di quest’anno dello show (già andata in onda in diretta su Telenorba, Radionorba e Radionorba TV) si è tenuta a Bari e Gallipoli, per quanto riguarda le tappe principali, e a Canosa di Puglia, Barletta, Massafra, Mesagne, Fasano, Taranto, Peschici, Vieste, Marina di San Foca e Giovinazzo, per quanto riguarda le esibizioni on the road.

La regia dell’evento musicale estivo organizzato dal Gruppo Norba, giunto alla ventunesima edizione, è affidata a Luigi Antonini.

Battiti Live 2023, 25 luglio, ospiti, artisti, i cantanti che si esibiranno

Nel quarto appuntamento del Radio Norba Cornetto Battiti Live 2023 su Italia 1, in onda martedì 25 luglio in prima serata, si esibiranno i seguenti artisti: Mr. Rain, Carl Brave, Irama, Gabry Ponte, Tiromancino, Emis Killa, Achille Lauro, Rose Villain, Rkomi, Sangiovanni, Angelina Mango, Baby K, Leo Gassmann, Mara Sattei, Ariete, Enula, Claude, Ciccio Merolla, Berna.

I protagonisti delle esibizioni on the road, invece, saranno Fedez, J-Ax e Annalisa che si esibiranno da Taranto, Marco Mengoni ed Elodie da Giovinazzo e Matteo Paolillo da Peschici.

Dove vederlo in tv e streaming

Lo show musicale andrà in onda con la quarta puntata martedì 25 luglio 2023 a partire dalle ore 21:20.

La quarta puntata si potrà seguire su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity (dove sarà possibile recuperarlo e rivederlo o seguirlo in streaming anche nelle prossime puntate).

Noi di Soundsblog seguiremo il programma con il nostro consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:20.